Лучшие медицинские сериалы на Netflix: топ-5

Сериалы о медиках и вокруг медицинской тематики вызывают неизменный интерес, ведь затрагивают важнейшие вопросы жизни. Но как разобраться в большом разнообразии медицинских шоу, транслируемых, например, платформой Netflix?

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Издание Screen Rant решило собрать свой топ сериале о медицине, доступных зрителям стриминга. Вот пятерка, которую оно назвало лучшей.

Вирджин-Ривер

Сериал рассказывает историю Мел Монро (Александра Брекенридж) – практикующей медсестры и акушерки, которая решает покинуть свой дом в Лос-Анджелесе после ряда болезненных для нее событий. Женщина отзывается на объявление о работе в Вирджин-Ривер – удаленном селе в Северной Калифорнии. Там она надеется начать все заново.

Сериал настолько понравился зрителям, что побил один из рекордов Netflix. После объявления седьмого сезона шоу, "Вирджин-Ривер" стал самой продолжительной англоязычной драмой Netflix. Это нежное и милое шоу для комфортного просмотра. Несмотря на то, что оно не претендует на какие-либо выдающиеся заслуги, зритель получит от него массу эмоций как медицинского, так и личного характера.

Проект Минди

Автором ситкома и заодно его главной актрисой выступила комедиантка Минди Калинг. Она играет Минди Лахири – акушера-гинеколога, которая постоянно сталкивается с трудностями балансировки между личной и профессиональной жизнью. Этот романтический комедийный сериал показывает более беззаботную, смешную сторону медицинской профессии, поскольку Минди приходится иметь дело с необычными пациентами и такой же странной группой врачей, медсестер и младшего медперсонала, работающих в небольшой медицинской практике в Нью-Йорке.

Критики отмечали, как сезон от сезона Калинг делает "Проект Минди" все более смешным и остроумным шоу. Ее хвалили за умение создавать объемные персонажи и правдоподобные, но веселые ситуации для них.

Доктор Ча

Каст подюжнокорейского мини-сериала "Доктор Ча" возглавила популярная актриса Ом Чжон Хва. Она играет доктора Ча Чон Сок – домохозяйку, которая после 20 лет перерыва решает вернуться к своей медицинской карьере. Выйти на работу ее побуждает неожиданный кризис. Доктор Ча оказывается ординатором в той же больнице, где ее муж Со Ин Хо (Ким Бен Чхоль) работает главным хирургом. Там доктор Ча узнает больше о своих собственных возможностях и о том, чего она не замечала в своей жизни после всех этих лет дома.

Сериал поднимает актуальную тему женской нереализованности. И убедительно показывает, как почти 50-летняя женщина способна внести свой богатый жизненный опыт в работу, доказывая, что возраст – это только число.

Вызывайте акушерку

Премьера сериала состоялась в январе 2012 года, и с тех пор шоу возвращается каждый год, регулярно меняя главных героев и путешествуя сюжетом сквозь десятилетия. К касту "Вызовайте акушерку" в разных сезонах были привлечены немало талантливых британских актеров, передавших образы и голоса врачей и медсестер 1950-х и 1960-х годов. Каждый сезон шоу вращается вокруг новой вспышки болезни, медицинской проблемы, которая была обнаружена совсем недавно, или какого-то другого события, касающегося мира медицины. И героям приходится противостоять обстоятельствам и искать наилучшее решение.

Сериал в основном рассказывает об акушерках и монахинях из Nonnatus House, выполняющих большую часть своей работы в бедном лондонском районе Ист-Энд. Это ностальгический, строгий и тщательно проработанный сериал, действие которого происходит в послевоенном Лондоне – этот период совсем редко освещают именно с точки зрения медицины. В "Вызывайте акушерку" подробно рассматриваются общественные и личные проблемы, что делает драму трогательной и увлекательной, даже несмотря на постоянные смены актерского ансамбля.

Анатомия Грей

Жемчужина телевизионной империи Шонды Раймс, "Анатомия Грей", выходит (страшно подумать) с 2005 года и о закрытии проекта речь не идет до сих пор. Главной героиней в основном выступает врач Мередит Грей (Эллен Помпео). В течение множества сезонов она растет от хирурга-интерна до заведующего отделением общей хирургии в вымышленной больнице Grey Sloan Memorial Hospital в Сиэтле, штат Вашингтон. Многочисленные известные актеры прошли через этот сериал, среди них Сандра О, Кэтрин Хейгл и Патрик Демпси.

"Анатомия Грей" – это, возможно, одно из самых больших медицинских телешоу всех времен, создающее основу для современной медицинской драмы. Все, что последовало после него, так или иначе испытало влияние этого сериала. О художественной ценности шоу спорят, однако любовь зрителей к нему остается вне всякого сомнения.

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