Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

Выбрать лучшие национальные парки Европы – задача не из легких, ведь каждый из них поражает своим уникальным ландшафтом, богатой флорой и фауной. Летние месяцы – идеальное время для путешествий, когда природа в самом расцвете, а солнечные лучи подчеркивают величие гор, лесов и водопадов.

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Если вы ищете возможности для наблюдения за дикой природой, пешие прогулки или знакомство с местной культурой, в Европе точно найдется идеальный парк именно для ваших предпочтений. Эксперты Lonely Planet обнародовали список уникальных природных уголков, которые следует посетить.

Национальный парк Высокий Тауэрн, Австрия

Национальный парк Высокий Тауэрн, охватывающий территорию Тироля, Каринтии и Зальцбурга, является одним из крупнейших природных заповедников Европы. Его доминанта – Гроссглокнер (3798 м), самая высокая вершина Австрии.

Это настоящее сердце Альп с величественными ледниками, горными хребтами и живописными водопадами. Среди природных чудес – самый длинный ледник Восточных Альп Пастерце (8,4 км) и самый высокий водопад Австрии Krimmler Wasserfälle (380 м).

Проезжайте по знаменитой Гроссглокнерской высокогорной дороге – 48 км умопомрачительных серпантинов и потрясающих панорам.

Национальный парк Йотунхеймен, Норвегия

Йотунхеймен, переводимый как "Дом гигантов", полностью соответствует своему названию. Это 1151 кв. км ледников, прозрачных озер, величественных водопадов и темных скал, напоминающих гигантские клыки.

В парке находятся две высокие вершины Норвегии – Гальдхепигген (2469 м) и Глиттертинд (2452 м). Среди диких обитателей – северные олени, лоси, рыси, росомахи.

Здесь проложено более 50 туристических маршрутов, в том числе виа феррата (тропы со страховкой), что позволяет безопасно преодолевать горные подъемы. Один из лучших хайкинговых маршрутов Норвегии – хребет Бессегген, который дарит впечатляющие виды.

Швейцарский национальный парк

Единственный национальный парк Швейцарии расположен в долине Нижний Энгадин. Он поражает высокогорными лугами, заснеженными пиками и кристально чистыми озерами.

Основанный в 1914 году, парк остается нетронутым: здесь запрещены вырубка леса и охота. Это идеальное место для наблюдения за природой. Эксперты советуют попробовать хайкинг к живописным озерам Макунь – маршрут на 21 км, открывающий панорамные виды на 23 альпийских озера.

Национальный парк Оуланка, Финляндия

Тишина – настоящая роскошь в современном мире, и именно ее можно найти в Национальном парке Оуланка. Эта заповедная территория включает густые бореальные леса, горные реки, водопады, скалы и долины.

Это идеальное место для пеших прогулок, сплавов на каяках или отдыха в окружении дикой природы. В парке обитают бурые медведи, лоси, рыси и северные олени.

Национальный парк Шварцвальд, Германия

Шварцвальд (Черный лес) – это место, где оживают сказки братьев Гримм. Здесь вы найдете глубокие хвойные леса, ледниковые долины, зеркальные озера и уютные поселки.

Парк идеален для хайкинга и велопрогулок, а также для знакомства с местной культурой. Не пропустите живописный маршрут Шварцвальдхохштрассе от Баден-Бадена до Фройденштадта.

Национальный парк Экрен, Франция

Этот горный заповедник – идеальное место для любителей походов. Он охватывает ледники, высокогорные луга, реки и скалистые вершины. Здесь проложено более 740 км туристических троп, ведущих через живописнейшие уголки французских Альп.

Национальный парк Пенеда-Жереш, Португалия

Парк на севере Португалии известен своими гранитными горами, густыми лесами и старинными селениями.

Здесь можно увидеть диких коней и даже иберийских волков. Туристы часто выбирают его для хайкинга или велопутешествий. Не пропустите маршрут Trilho Castrejo – 17 км через древнейшие пешеходные тропы региона.

Национальный парк Йостедалсбреен, Норвегия.

Йостедалсбреен – это самый большой ледник континентальной Европы (60 км). Он расположен между двумя фьордами и является излюбленным местом для путешественников. Здесь можно подняться на ледник, прокатиться на байдарках или просто насладиться видами.

Эксперты советуют также маршрут к леднику Бриксдалсбрен – это 5 км невероятных пейзажей.

Национальный парк Доломиты Беллунези, Италия

Этот парк очаровывает зубчатыми горными вершинами, напоминающими шпили собора. Здесь популярен хайкинг и альпинизм, а также длинные трекинговые маршруты с ночевкой в горных хижинах. Опытные путешественники советуют маршрут Альта Виа 1 – 125 км через самые красивые уголки Доломитов.

Национальный парк Тейде, Испания

На Тенерифе возвышается вулкан Пико-дель-Тейде (3718 м), окруженный красно-оранжевым лавовым ландшафтом.

Это одно из самых лучших мест в мире для астрономических наблюдений. Не пропустите экскурсию в Обсерваторию дель Тейде – здесь видно 83 из 88 созвездий.

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