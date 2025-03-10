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Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

Алина Милсент
NewsLife
5 минут
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Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

Выбрать лучшие национальные парки Европы – задача не из легких, ведь каждый из них поражает своим уникальным ландшафтом, богатой флорой и фауной. Летние месяцы – идеальное время для путешествий, когда природа в самом расцвете, а солнечные лучи подчеркивают величие гор, лесов и водопадов.

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Если вы ищете возможности для наблюдения за дикой природой, пешие прогулки или знакомство с местной культурой, в Европе точно найдется идеальный парк именно для ваших предпочтений. Эксперты Lonely Planet обнародовали список уникальных природных уголков, которые следует посетить.

Национальный парк Высокий Тауэрн, Австрия

Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

Национальный парк Высокий Тауэрн, охватывающий территорию Тироля, Каринтии и Зальцбурга, является одним из крупнейших природных заповедников Европы. Его доминанта – Гроссглокнер (3798 м), самая высокая вершина Австрии.

Это настоящее сердце Альп с величественными ледниками, горными хребтами и живописными водопадами. Среди природных чудес – самый длинный ледник Восточных Альп Пастерце (8,4 км) и самый высокий водопад Австрии Krimmler Wasserfälle (380 м).

Проезжайте по знаменитой Гроссглокнерской высокогорной дороге – 48 км умопомрачительных серпантинов и потрясающих панорам.

Национальный парк Йотунхеймен, Норвегия

Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

Йотунхеймен, переводимый как "Дом гигантов", полностью соответствует своему названию. Это 1151 кв. км ледников, прозрачных озер, величественных водопадов и темных скал, напоминающих гигантские клыки.

В парке находятся две высокие вершины Норвегии – Гальдхепигген (2469 м) и Глиттертинд (2452 м). Среди диких обитателей – северные олени, лоси, рыси, росомахи.

Здесь проложено более 50 туристических маршрутов, в том числе виа феррата (тропы со страховкой), что позволяет безопасно преодолевать горные подъемы. Один из лучших хайкинговых маршрутов Норвегии – хребет Бессегген, который дарит впечатляющие виды.

Швейцарский национальный парк

Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

Единственный национальный парк Швейцарии расположен в долине Нижний Энгадин. Он поражает высокогорными лугами, заснеженными пиками и кристально чистыми озерами.

Основанный в 1914 году, парк остается нетронутым: здесь запрещены вырубка леса и охота. Это идеальное место для наблюдения за природой. Эксперты советуют попробовать хайкинг к живописным озерам Макунь – маршрут на 21 км, открывающий панорамные виды на 23 альпийских озера.

Национальный парк Оуланка, Финляндия

Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

Тишина – настоящая роскошь в современном мире, и именно ее можно найти в Национальном парке Оуланка. Эта заповедная территория включает густые бореальные леса, горные реки, водопады, скалы и долины.

Это идеальное место для пеших прогулок, сплавов на каяках или отдыха в окружении дикой природы. В парке обитают бурые медведи, лоси, рыси и северные олени.

Национальный парк Шварцвальд, Германия

Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

Шварцвальд (Черный лес) – это место, где оживают сказки братьев Гримм. Здесь вы найдете глубокие хвойные леса, ледниковые долины, зеркальные озера и уютные поселки.

Парк идеален для хайкинга и велопрогулок, а также для знакомства с местной культурой. Не пропустите живописный маршрут Шварцвальдхохштрассе от Баден-Бадена до Фройденштадта.

Национальный парк Экрен, Франция

Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

Этот горный заповедник – идеальное место для любителей походов. Он охватывает ледники, высокогорные луга, реки и скалистые вершины. Здесь проложено более 740 км туристических троп, ведущих через живописнейшие уголки французских Альп.

Национальный парк Пенеда-Жереш, Португалия

Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

Парк на севере Португалии известен своими гранитными горами, густыми лесами и старинными селениями.

Здесь можно увидеть диких коней и даже иберийских волков. Туристы часто выбирают его для хайкинга или велопутешествий. Не пропустите маршрут Trilho Castrejo – 17 км через древнейшие пешеходные тропы региона.

Национальный парк Йостедалсбреен, Норвегия.

Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

Йостедалсбреен – это самый большой ледник континентальной Европы (60 км). Он расположен между двумя фьордами и является излюбленным местом для путешественников. Здесь можно подняться на ледник, прокатиться на байдарках или просто насладиться видами.

Эксперты советуют также маршрут к леднику Бриксдалсбрен – это 5 км невероятных пейзажей.

Национальный парк Доломиты Беллунези, Италия

Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

Этот парк очаровывает зубчатыми горными вершинами, напоминающими шпили собора. Здесь популярен хайкинг и альпинизм, а также длинные трекинговые маршруты с ночевкой в горных хижинах. Опытные путешественники советуют маршрут Альта Виа 1 – 125 км через самые красивые уголки Доломитов.

Национальный парк Тейде, Испания

Лучшие национальные парки в Европе: куда поехать летом

На Тенерифе возвышается вулкан Пико-дель-Тейде (3718 м), окруженный красно-оранжевым лавовым ландшафтом.

Это одно из самых лучших мест в мире для астрономических наблюдений. Не пропустите экскурсию в Обсерваторию дель Тейде – здесь видно 83 из 88 созвездий.

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