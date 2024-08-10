Лучшие подержанные авто 2024 года, на которые не жалко потратить деньги: от внедорожников до электромобилей

Вторичный авторынок может быть настоящей лотереей. Есть риск приобрести авто, что потребует значительных вложений и ремонта. Однако есть и модели, которые станут выгодной долгосрочной инвестицией. Если вы готовы потратить некоторое время, чтобы проанализировать спрос и предложения, то сможете найти нужный автомобиль для вашей семьи, хорошо вписывающийся в ограниченный бюджет.

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Эксперты составили рейтинг лучших моделей, которые могут обеспечивать бесперебойную службу в течение длительного периода. Специалисты отмечают, что вторичный авторынок подержанных автомобилей постоянно меняется, что может повлиять на цену и доступность определенных моделей.

Лучший подержанный автомобиль до 10 000$: Hyundai Elantra 2014-2020

Выбор экспертов – это Hyundai Elantra 2014-2020. Это компактный автомобиль, но в нем достаточно места для небольшой семьи. Hyundai Elantra 2014 получил несколько желаемых обновлений, и совершенно новая модель вышла на рынок США в 2017 году. По такой цене вы, скорее всего, найдете более старые модели с большим оборудованием или более новые модели без некоторых высокотехнологичных опций.

Лучший подержанный автомобиль до 10 000$ с большим пространством для груза: Kia Soul 2017-2019

Если вам нужна модель с большим пространством для груза, Kia Soul станет надежным выбором. Его смелый дизайн помогает выделяться на дороге, и, хотя он не так эффективен, как Elantra, выбор четырехцилиндровых двигателей Soul должен оказаться достаточно экономичным.

Самый надежный подержанный автомобиль до 10 000$: Toyota Camry

Есть причина, по которой среднеразмерный автомобиль Toyota так хорошо продавался на протяжении многих лет. Его рекорд надежности практически не имеет себе равных, он продается как с четырех-, так и с шестицилиндровыми двигателями, так что покупатели могут приспособить свой выбор к своим потребностям и желаниям.

Лучший подержанный электромобиль до 10 000$: Nissan Leaf 2011-2017

Да, вы можете купить электромобиль менее чем за 10 000 долларов. Nissan Leaf был первым массовым электромобилем в Америке, появившимся на сцене в 2011 модельном году. Они были проданы достаточным количеством, поэтому их легко найти в продаже. Ранний хэтчбек Leaf не имел особо большой батареи – если вы проезжаете более 100 км в день, это, вероятно, не ваш лучший выбор.

Лучший подержанный внедорожник до 10 000$: Dodge Journey 2011-2020

Вам будет тяжело найти внедорожник в этом ценовом диапазоне. Dodge Journey никогда не выигрывал ни одной награды, когда был новым, и с возрастом он не стал более привлекательным. Но авто предлагает три ряда сидений, дополнительный полный привод и сравнительно низкую цену, что является большим преимуществом для многих покупателей. Лучше искать Journey с двигателем Pentastar V6.

Лучший пикап до 10 000 $: Dodge Dakota 2005-2011

Dodge Dakota – это надежный пикап, который больше таких конкурентов, как Ford Ranger и Chevy Colorado. Dakota выходила на рынок между 2005 и 2011 годами, а более поздние модели фактически обозначаются как Rams, а не Dodges. В любом случае, это тот же грузовик. Стандартный 3,7-литровый V6 не выигрывает ни в какой гонке – дополнительные V8, естественно, предлагали больше мощности.

Лучший пикап для буксировки до 10 000 долларов США: 2008-2012 Nissan Titan

Если вам нужна большая мощность для буксировки, лучшим выбором может быть более старый Nissan Titan. Вполне вероятно, что любой полноразмерный пикап, который вы найдете по цене менее 10 000 долларов, будет иметь большой пробег или несколько вмятин. Но это достаточно надежная модель, которая может прослужить еще много лет.

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