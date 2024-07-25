Лучшие семиместные электрокары: какой автомобиль выбрать для большой семьи

Рынок электромобилей продвинулся в последние годы настолько далеко, что семиместный семейный автомобиль с электрическим двигателем уже никого не удивляет. Недавно, если вы хотели иметь третий ряд сидений в своем семейном автомобиле, ваши возможности были ограничены достаточно небольшим выбором бензиновых или дизельных внедорожников и минивэнов, но это время прошло.

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Издание Autocar даже собрало топ из десяти лучших семейных электромобилей. Из-за своего размера многие из этих моделей относятся к более дорогому сегменту. Но со временем цены в сегменте начнут падать, поэтому сейчас самое время начать присматриваться.

Kia EV9

Это чрезвычайно практичный электромобиль с большим внутренним пространством, хорошей производительностью, отличным сочетанием качества и роскоши, а также достойной эффективностью и запасом хода. Сидения третьего ряда не так просторны, как стоящие впереди, но они безусловно будут очень удобными для детей. Вдобавок идет весьма приличное по объему багажное отделение.

Peugeot e-5008

Этот электромобиль вряд ли можно назвать самым красивым из эстетичной современной линейки Peugeot, но это одна из лучших машин для вождения. Семиместный e-5008 оснащен аккумулятором емкостью 73 кВт-ч с запасом хода 500 км, но есть и более мощная комплектация с аккумулятором на 96 кВт-ч с запасом хода 660 км. Вы также можете выбрать между одномоторными и двухмоторными полноприводными установками, предлагающими 211 и 318 л.с. соответственно. Модель радует своей универсальностью и технологичностью.

Volkswagen ID Buzz

Переосмысленный для электрической эры кемпер-фургон Volkswagen Type 2 немного больше и дороже, чем некоторые ожидали. Но он стильный и имеет хороший запас хода. Для семи мест вам понадобится версия с удлиненной колесной базой. А в комплектации LWB ID Buzz может иметь большую батарею на 86 кВт/ч. Заявленный запас хода предлагает до 460 км поездки между подзарядками. Электродвигатель модели имеет мощность 282 л.с. Внутреннее пространство этого фургона могло бы быть и удобнее, зато его управляемость на дороге впечатляет.

Tesla Model X

Model X является самым большим и дорогим автомобилем Tesla, а также является лидером среди семиместных электромобилей, существующим с 2017 года. Это очень мощная машина, которая является при этом поразительно быстрой и легкой в управлении. Не говоря уже о просторном салоне, обеспечивающем комфорт для пассажиров. Хотя Model X весит целых 2,5 тонны, мощный силовой агрегат на 611 лошадиных сил все равно позволяет ему разгоняться с места до 100 км/ч за 3,2 секунды. Лишь несколько крупных электромобилей с тех пор смогли сравниться с такими характеристиками американских суперкаров.

Mercedes-Benz EQB

EQB – это хорошо упакованный кроссовер с хорошим уровнем комфорта и роскоши. Раздвижной второй ряд сидений также означает, что пространство для ног пассажиров в любом из двух задних рядов можно изменять по своему усмотрению. Как это часто бывает с электрическими моделями Mercedes, цены на это авто кажутся высокими. Вдобавок может разочаровывать запас хода в 320 км. В 2022 году, когда была запущена эта модель, это были солидные цифры, но сейчас это уже не так. То же касается возможности быстрой зарядки. Тем не менее, EQB хорошо ездит, им достаточно приятно управлять и он действительно имеет достаточно места для семи человек.

Mercedes-Benz EQS SUV

Наиболее редким автомобилем в этом списке является SUV-версия лимузина Mercedes EQS. Это уютный электромобиль для езды на длинные дистанции. Их ему удается преодолевать благодаря сочетанию хорошей эффективности силовой установки и огромной батарее. Высокая производительность также является частью сделки. Недостатком называют недостаточно гибкую компоновку салона. Если во втором ряду создать комфортное место для ног, пострадают пассажиры третьего ряда. Пол у модели также достаточно высок по отношению к основанию сидений, хотя для детей это не проблема.

Mercedes-Benz EQV

Электрический фургон Mercedes предназначен больше для VIP-перевозок, чем для семейного использования, но его тоже следует рассмотреть, поскольку недавний редизайн обновил информационно-развлекательную систему модели до столь же высокого стандарта, как и у линейки легковых автомобилей. EQV также комфортабельный и роскошный и предлагает поистине огромное пространство как для пассажиров, так и для багажа. Скрытой силой EQV является его изысканность и управляемость. Это большой автомобиль – самый большой в этом списке, – но он очень ловок на дороге и предлагает как водителю, так и пассажирам отличный обзор.

Citroën ë-Berlingo

Популярный Citroën Berlingo недавно претерпел серьезные изменения в дизайне, а электрический ë-Berlingo вдобавок получил немного дополнительного запаса хода, что решило очевидную проблему модели. Новая батарея емкостью 54 кВт/ч не слишком велика по современным стандартам электрокаров. Но для задач, для которых ë-Berlingo предполагается, 320 км заявленного запаса хода, как надеется Ситроен, должно быть достаточно. В остальном ë-Berlingo имеет такое же огромное пространство в салоне и универсальность, как и раньше. А еще он радует высоким качеством езды.

Peugeot e-Rifter

Еще один "француз" в списке e-Rifter тесно связан с ë-Berlingo, но уступает ему в качестве езды. А еще проигрывает своему родственнику в запасе хода, предлагая всего 280 км пути от зарядки до зарядки. Несмотря на это, он чрезвычайно вместителен и универсален благодаря модульным сиденьям, которые можно сложить по отдельности или полностью снять.

Volvo EX90 (заявленная модель)

EX90 – один из самых долгожданных полноразмерных электрических SUV. Действительно, это будет флагманская модель Volvo, когда она появится в продаже позже в этом году. Цена на него будет несколько кусачей. Но от него можно ожидать роскошных манер на дороге и невероятного салона.

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