Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

В современном мире все больше людей обращают внимание на экологичность и экономичность транспортных средств. Особенно это касается тех, кто использует автомобиль для работы.

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Ежедневные поездки, перевозка грузов или пассажиров требуют не только надежного, но и экономически выгодного транспорта. Поэтому Autocar поделился рейтингом самых лучших гибридов, которые удовлетворят все потребности рабочих.

1. Skoda Superb

Если вы ищете служебный автомобиль, тогда Skoda Superb вас не разочарует. Эта чешская модель поражает своей просторностью, роскошным оборудованием и удобством в управлении.

Кроме того, бензиново-электрический вариант с 1,5-литровым двигателем TSI e-TEC с мягким гибридом обеспечивает плавную езду и экономию топлива.

2. Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class – стильный и комфортный автомобиль, который придаст престижу корпоративной автостоянке. Под капотом C200 скрывается 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электродвигателем мощностью 19 л.с., что обеспечивает общую мощность 201 л.с.

3. Honda Civic

Honda Civic – это один из самых мощных компактных хэтчбеков, доступных на рынке. Его гибридная система мощностью 181 л.с. обеспечивает мощность и плавность электромобилей с удобством ежедневного использования ДВС.

Автомобиль имеет уравновешенную и маневровую управляемость, хорошо едет и довольно изящным. А просторный салон и багажник объемом 410 литров делают его идеальным для дальних поездок.

4. Toyota Corolla

Toyota Corolla – это семейный хэтчбек, сочетающий в себе достойную динамику вождения с уравновешенной практичностью и доступными эксплуатационными расходами. Гибридная силовая установка работает эффективно и обеспечивает достойную экономию горючего.

5. Peugeot 408

Peugeot 408 – это стильный кроссовер, вдохновленный внедорожниками. У него есть элегантные линии купе и удобный интерьер. Гибридная трансмиссия с мягким гибридом имеет мощность 134 л.с. Однако обещанный очень экономичный расход топлива должен компенсировать недостаток мощности.

6. Kia Niro

Kia Niro доступен с различными приводами, включая полностью электрическое, гибридное и подключенное к сети электропитания. Для большинства пользователей наиболее удобен гибрид с самозарядкой, который обеспечивает наилучшее сочетание удобства и использования ресурсов. В общем, это хороший и доступный автомобиль для большинства повседневных задач.

7. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson – стильный внедорожник с современным интерьером, напоминающий модель Ioniq 5 EV. У него хорошая бензиново-электрическая силовая установка с мощностью 212 л.с. Также Tucson предлагает большое количество пространства и комфортную езду, что делает его отличным выбором для дальних поездок.

8. Ford Focus

Ford Focus остается надежным выбором среди компактных хэтчбеков. Последняя версия устанавливает стандарт, обеспечивающий удовольствие от вождения с быстрым и острым управлением. Под капотом у него мягкий гибридный двигатель мощностью 123 или 153 л.с.

9. BMW 5 серии

BMW 520i – это исключительный представительский седан с просторным салоном и высококачественными материалами. Его 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом обеспечивает 205 л.с. Серия 5 предлагает исключительную шумоизоляцию и комфорт, делая ее идеальным выбором для служебных автомобилей.

10. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf остается золотым стандартом среди компактных семейных хэтчбеков. Гибридный вариант предлагает мощные 148 л.с. и обеспечивает точное управление и универсальность, что делает его надежным выбором для служебного использования.

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