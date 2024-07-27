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Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

Анна Онищенко
NewsLife
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Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

В современном мире все больше людей обращают внимание на экологичность и экономичность транспортных средств. Особенно это касается тех, кто использует автомобиль для работы.

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Ежедневные поездки, перевозка грузов или пассажиров требуют не только надежного, но и экономически выгодного транспорта. Поэтому Autocar поделился рейтингом самых лучших гибридов, которые удовлетворят все потребности рабочих.

1. Skoda Superb

Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

Если вы ищете служебный автомобиль, тогда Skoda Superb вас не разочарует. Эта чешская модель поражает своей просторностью, роскошным оборудованием и удобством в управлении. 

Кроме того, бензиново-электрический вариант с 1,5-литровым двигателем TSI e-TEC с мягким гибридом обеспечивает плавную езду и экономию топлива.

2. Mercedes-Benz C-Class

Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

Mercedes-Benz C-Class – стильный и комфортный автомобиль, который придаст престижу корпоративной автостоянке. Под капотом C200 скрывается 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электродвигателем мощностью 19 л.с., что обеспечивает общую мощность 201 л.с.

3. Honda Civic

Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

Honda Civic – это один из самых мощных компактных хэтчбеков, доступных на рынке. Его гибридная система мощностью 181 л.с. обеспечивает мощность и плавность электромобилей с удобством ежедневного использования ДВС.

Автомобиль имеет уравновешенную и маневровую управляемость, хорошо едет и довольно изящным. А просторный салон и багажник объемом 410 литров делают его идеальным для дальних поездок.

4. Toyota Corolla

Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

Toyota Corolla – это семейный хэтчбек, сочетающий в себе достойную динамику вождения с уравновешенной практичностью и доступными эксплуатационными расходами. Гибридная силовая установка работает эффективно и обеспечивает достойную экономию горючего.

5. Peugeot 408

Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

Peugeot 408 – это стильный кроссовер, вдохновленный внедорожниками. У него есть элегантные линии купе и удобный интерьер. Гибридная трансмиссия с мягким гибридом имеет мощность 134 л.с. Однако обещанный очень экономичный расход топлива должен компенсировать недостаток мощности.

6. Kia Niro

Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

Kia Niro доступен с различными приводами, включая полностью электрическое, гибридное и подключенное к сети электропитания. Для большинства пользователей наиболее удобен гибрид с самозарядкой, который обеспечивает наилучшее сочетание удобства и использования ресурсов. В общем, это хороший и доступный автомобиль для большинства повседневных задач.

7. Hyundai Tucson

Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

Hyundai Tucson – стильный внедорожник с современным интерьером, напоминающий модель Ioniq 5 EV. У него хорошая бензиново-электрическая силовая установка с мощностью 212 л.с. Также Tucson предлагает большое количество пространства и комфортную езду, что делает его отличным выбором для дальних поездок.

8. Ford Focus

Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

Ford Focus остается надежным выбором среди компактных хэтчбеков. Последняя версия устанавливает стандарт, обеспечивающий удовольствие от вождения с быстрым и острым управлением. Под капотом у него мягкий гибридный двигатель мощностью 123 или 153 л.с.

9. BMW 5 серии

Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

BMW 520i – это исключительный представительский седан с просторным салоном и высококачественными материалами. Его 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом обеспечивает 205 л.с. Серия 5 предлагает исключительную шумоизоляцию и комфорт, делая ее идеальным выбором для служебных автомобилей.

10. Volkswagen Golf

Лучшие служебные автомобили: рейтинг гибридов

Volkswagen Golf остается золотым стандартом среди компактных семейных хэтчбеков. Гибридный вариант предлагает мощные 148 л.с. и обеспечивает точное управление и универсальность, что делает его надежным выбором для служебного использования.

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