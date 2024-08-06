Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг

Летний отпуск в Европе – довольно дешевый вариант отдыха. Хотя стоимость жизни в европейских странах относительно высока, если сравнивать с Азией или Южной Америкой, все решает доступная стоимость билетов.

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Но какую именно страну выбрать, ведь в Европе немало замечательных уголков с богатой культурой, роскошными видами и комфортабельными пляжами? Помочь этому может Европейский индекс летнего туризма (ESTI), созданный сервисом SchengenVisaInfo. Его публикует издание Express.

Индекс ранжировал страны Европы на основе семи показателей. В них входит качество пляжей, популярность среди туристов летом, средняя температура воздуха, местная кухня, расходы на проживание и даже уровень приветливости местного населения к туристам. В результате странам присваивали балл, самым высоким из которых является 10.

В результате самые высокие оценки получили вот какие страны:

10. Мальта

Качество пляжей – 0,39

Популярность среди туристов летом – 0,49

Средняя недельная стоимость проживания – 822 евро

Средняя минимальная температура воздуха – 22,9

Средняя максимальная температура воздуха – 32

Кулинарный рейтинг – 0

Оценка приветливости – 0,61

Общий балл – 6,46

9. Албания

Качество пляжей – 0,49

Популярность среди туристов летом – 0,58

Средняя недельная стоимость проживания – 840 евро

Средняя минимальная температура воздуха – 18,6

Средняя максимальная температура воздуха – 32,7

Кулинарный рейтинг – 0,52

Оценка радушия – 0,57

Общий балл – 7,17

8. Хорватия

Качество пляжей – 0,55

Популярность среди туристов летом – 0,70

Средняя недельная стоимость проживания – 1181 евро

Средняя минимальная температура воздуха – 16,2

Средняя максимальная температура воздуха – 28

Кулинарный рейтинг – 0,87

Оценка радушия – 0,51

Общий балл – 7,18

7. Черногория

Качество пляжей – 0,5

Популярность среди туристов летом – 0,61.

Средняя недельная стоимость проживания – 729 евро

Средняя минимальная температура воздуха – 21

Средняя максимальная температура воздуха – 33,3

Кулинарный рейтинг – 0,55

Оценка радушия – 0,25

Общий балл – 7,21

6. Франция

Качество пляжей – 0,75

Популярность среди туристов летом – 0,99

Средняя недельная стоимость проживания – 1636 евро

Средняя минимальная температура воздуха – 14,7

Средняя максимальная температура воздуха – 26,3

Кулинарный рейтинг – 0,94

Оценка радушия – 0,54

Общий балл – 7,39

5. Португалия

Качество пляжей – 0,75

Популярность среди туристов летом – 0,63

Средняя недельная стоимость проживания – 954 евро

Средняя минимальная температура воздуха – 18,9

Средняя максимальная температура воздуха – 28,4

Кулинарный рейтинг – 0,97

Оценка радушия – 0,93

Общий балл – 8,57

4. Турция

Качество пляжей – 0,94

Популярность среди туристов летом – 0,85.

Средняя недельная стоимость проживания – 1000 евро

Средняя минимальная температура воздуха – 21,8

Средняя максимальная температура воздуха – 29,9

Кулинарный рейтинг – 0,9

Оценка приветливости – 0,46

Общий балл – 9,17

3. Греция

Качество пляжей – 0,98

Популярность среди туристов летом – 0,99

Средняя недельная стоимость проживания – 1286 евро

Средняя минимальная температура воздуха – 23,4

Средняя максимальная температура воздуха – 33,2

Кулинарный рейтинг – 0,99

Оценка радушия – 0,91

Общий балл – 9,33

2. Италия

Качество пляжей – 0,93

Популярность среди туристов летом – 0,99

Средняя недельная стоимость проживания – 1166 евро

Средняя минимальная температура воздуха – 19,4

Средняя максимальная температура воздуха – 31

Кулинарный рейтинг – 1

Оценка радушия – 0,94

Общий балл – 9,51

1. Испания

Качество пляжей – 1

Популярность среди туристов летом – 1

Средняя недельная стоимость проживания – 1056 евро

Средняя минимальная температура воздуха – 18,6

Средняя максимальная температура воздуха – 33,4

Кулинарный рейтинг – 0,94

Оценка радушия – 0,96

Общий балл – 10

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