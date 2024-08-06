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Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг

Юлия Потерянко
NewsLife
4 минуты
2,0 т.
Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг

Летний отпуск в Европе – довольно дешевый вариант отдыха. Хотя стоимость жизни в европейских странах относительно высока, если сравнивать с Азией или Южной Америкой, все решает доступная стоимость билетов.

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Но какую именно страну выбрать, ведь в Европе немало замечательных уголков с богатой культурой, роскошными видами и комфортабельными пляжами? Помочь этому может Европейский индекс летнего туризма (ESTI), созданный сервисом SchengenVisaInfo. Его публикует издание Express.

Индекс ранжировал страны Европы на основе семи показателей. В них входит качество пляжей, популярность среди туристов летом, средняя температура воздуха, местная кухня, расходы на проживание и даже уровень приветливости местного населения к туристам. В результате странам присваивали балл, самым высоким из которых  является 10.

В результате самые высокие оценки получили вот какие страны:

10. Мальта

Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг
  • Качество пляжей – 0,39
  • Популярность среди туристов летом – 0,49
  • Средняя недельная стоимость проживания – 822 евро
  • Средняя минимальная температура воздуха – 22,9
  • Средняя максимальная температура воздуха – 32
  • Кулинарный рейтинг – 0
  • Оценка приветливости – 0,61
  • Общий балл – 6,46

9. Албания

Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг
  • Качество пляжей – 0,49
  • Популярность среди туристов летом – 0,58
  • Средняя недельная стоимость проживания – 840 евро
  • Средняя минимальная температура воздуха – 18,6
  • Средняя максимальная температура воздуха – 32,7
  • Кулинарный рейтинг – 0,52
  • Оценка радушия – 0,57
  • Общий балл – 7,17

8. Хорватия

Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг
  • Качество пляжей – 0,55
  • Популярность среди туристов летом – 0,70
  • Средняя недельная стоимость проживания – 1181 евро
  • Средняя минимальная температура воздуха – 16,2
  • Средняя максимальная температура воздуха – 28
  • Кулинарный рейтинг – 0,87
  • Оценка радушия – 0,51
  • Общий балл – 7,18

7. Черногория

Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг
  • Качество пляжей – 0,5
  • Популярность среди туристов летом – 0,61.
  • Средняя недельная стоимость проживания – 729 евро
  • Средняя минимальная температура воздуха – 21
  • Средняя максимальная температура воздуха – 33,3
  • Кулинарный рейтинг – 0,55
  • Оценка радушия – 0,25
  • Общий балл – 7,21

6. Франция

Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг
  • Качество пляжей – 0,75
  • Популярность среди туристов летом – 0,99
  • Средняя недельная стоимость проживания – 1636 евро
  • Средняя минимальная температура воздуха – 14,7
  • Средняя максимальная температура воздуха – 26,3
  • Кулинарный рейтинг – 0,94
  • Оценка радушия – 0,54
  • Общий балл – 7,39

5. Португалия

Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг
  • Качество пляжей – 0,75
  • Популярность среди туристов летом – 0,63
  • Средняя недельная стоимость проживания – 954 евро
  • Средняя минимальная температура воздуха – 18,9
  • Средняя максимальная температура воздуха – 28,4
  • Кулинарный рейтинг – 0,97
  • Оценка радушия – 0,93
  • Общий балл – 8,57

4. Турция

Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг
  • Качество пляжей – 0,94
  • Популярность среди туристов летом – 0,85.
  • Средняя недельная стоимость проживания – 1000 евро
  • Средняя минимальная температура воздуха – 21,8
  • Средняя максимальная температура воздуха – 29,9
  • Кулинарный рейтинг – 0,9
  • Оценка приветливости – 0,46
  • Общий балл – 9,17

3. Греция

Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг
  • Качество пляжей – 0,98
  • Популярность среди туристов летом – 0,99
  • Средняя недельная стоимость проживания – 1286 евро
  • Средняя минимальная температура воздуха – 23,4
  • Средняя максимальная температура воздуха – 33,2
  • Кулинарный рейтинг – 0,99
  • Оценка радушия – 0,91
  • Общий балл – 9,33

2. Италия

Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг
  • Качество пляжей – 0,93
  • Популярность среди туристов летом – 0,99
  • Средняя недельная стоимость проживания – 1166 евро
  • Средняя минимальная температура воздуха – 19,4
  • Средняя максимальная температура воздуха – 31
  • Кулинарный рейтинг – 1
  • Оценка радушия – 0,94
  • Общий балл – 9,51

1. Испания

Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг
  • Качество пляжей – 1
  • Популярность среди туристов летом – 1
  • Средняя недельная стоимость проживания – 1056 евро
  • Средняя минимальная температура воздуха – 18,6
  • Средняя максимальная температура воздуха – 33,4
  • Кулинарный рейтинг – 0,94
  • Оценка радушия – 0,96
  • Общий балл – 10

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