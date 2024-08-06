Лучшие страны для отдыха в Европе: появился свежий рейтинг
Летний отпуск в Европе – довольно дешевый вариант отдыха. Хотя стоимость жизни в европейских странах относительно высока, если сравнивать с Азией или Южной Америкой, все решает доступная стоимость билетов.
Но какую именно страну выбрать, ведь в Европе немало замечательных уголков с богатой культурой, роскошными видами и комфортабельными пляжами? Помочь этому может Европейский индекс летнего туризма (ESTI), созданный сервисом SchengenVisaInfo. Его публикует издание Express.
Индекс ранжировал страны Европы на основе семи показателей. В них входит качество пляжей, популярность среди туристов летом, средняя температура воздуха, местная кухня, расходы на проживание и даже уровень приветливости местного населения к туристам. В результате странам присваивали балл, самым высоким из которых является 10.
В результате самые высокие оценки получили вот какие страны:
10. Мальта
- Качество пляжей – 0,39
- Популярность среди туристов летом – 0,49
- Средняя недельная стоимость проживания – 822 евро
- Средняя минимальная температура воздуха – 22,9
- Средняя максимальная температура воздуха – 32
- Кулинарный рейтинг – 0
- Оценка приветливости – 0,61
- Общий балл – 6,46
9. Албания
- Качество пляжей – 0,49
- Популярность среди туристов летом – 0,58
- Средняя недельная стоимость проживания – 840 евро
- Средняя минимальная температура воздуха – 18,6
- Средняя максимальная температура воздуха – 32,7
- Кулинарный рейтинг – 0,52
- Оценка радушия – 0,57
- Общий балл – 7,17
8. Хорватия
- Качество пляжей – 0,55
- Популярность среди туристов летом – 0,70
- Средняя недельная стоимость проживания – 1181 евро
- Средняя минимальная температура воздуха – 16,2
- Средняя максимальная температура воздуха – 28
- Кулинарный рейтинг – 0,87
- Оценка радушия – 0,51
- Общий балл – 7,18
7. Черногория
- Качество пляжей – 0,5
- Популярность среди туристов летом – 0,61.
- Средняя недельная стоимость проживания – 729 евро
- Средняя минимальная температура воздуха – 21
- Средняя максимальная температура воздуха – 33,3
- Кулинарный рейтинг – 0,55
- Оценка радушия – 0,25
- Общий балл – 7,21
6. Франция
- Качество пляжей – 0,75
- Популярность среди туристов летом – 0,99
- Средняя недельная стоимость проживания – 1636 евро
- Средняя минимальная температура воздуха – 14,7
- Средняя максимальная температура воздуха – 26,3
- Кулинарный рейтинг – 0,94
- Оценка радушия – 0,54
- Общий балл – 7,39
5. Португалия
- Качество пляжей – 0,75
- Популярность среди туристов летом – 0,63
- Средняя недельная стоимость проживания – 954 евро
- Средняя минимальная температура воздуха – 18,9
- Средняя максимальная температура воздуха – 28,4
- Кулинарный рейтинг – 0,97
- Оценка радушия – 0,93
- Общий балл – 8,57
4. Турция
- Качество пляжей – 0,94
- Популярность среди туристов летом – 0,85.
- Средняя недельная стоимость проживания – 1000 евро
- Средняя минимальная температура воздуха – 21,8
- Средняя максимальная температура воздуха – 29,9
- Кулинарный рейтинг – 0,9
- Оценка приветливости – 0,46
- Общий балл – 9,17
3. Греция
- Качество пляжей – 0,98
- Популярность среди туристов летом – 0,99
- Средняя недельная стоимость проживания – 1286 евро
- Средняя минимальная температура воздуха – 23,4
- Средняя максимальная температура воздуха – 33,2
- Кулинарный рейтинг – 0,99
- Оценка радушия – 0,91
- Общий балл – 9,33
2. Италия
- Качество пляжей – 0,93
- Популярность среди туристов летом – 0,99
- Средняя недельная стоимость проживания – 1166 евро
- Средняя минимальная температура воздуха – 19,4
- Средняя максимальная температура воздуха – 31
- Кулинарный рейтинг – 1
- Оценка радушия – 0,94
- Общий балл – 9,51
1. Испания
- Качество пляжей – 1
- Популярность среди туристов летом – 1
- Средняя недельная стоимость проживания – 1056 евро
- Средняя минимальная температура воздуха – 18,6
- Средняя максимальная температура воздуха – 33,4
- Кулинарный рейтинг – 0,94
- Оценка радушия – 0,96
- Общий балл – 10
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