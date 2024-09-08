Лучшие универсалы 2024 года: рейтинг для автолюбителей

Несмотря на то, что рынок авто все больше захватывают внедорожники, их победа еще далеко не окончательная. И автолюбители могут приобрести себе отличные универсалы, сочетающие мощность, динамику и практичность.

Видео дня

Универсалы могут удовлетворить любые потребности с точки зрения размера, производительности и функциональности. Будь то отличный комфорт езды, исключительная эффективность или производительность и управляемость суперкара – существует универсал, который подойдет водителю с совершенно разными требованиями. Издание Autocar собрало десятку вариантов, способных покрыть самый широкий спектр потребностей.

Skoda Superb

Модель четвёртого поколения делает ставку на практичность, универсальность, комфорт и простоту, но на этот раз внутри Superb стало еще больше места, а под капотом оказался еще более эффективный двигатель. Модель построена на той же платформе MQB Evo, что и Volkswagen Passat, потому она предлагает те же 690 литров багажника или 1920 литров при сложенных задних сиденьях. В плагин-гибриде багажное отделение уменьшается до 510 литров, однако водитель получает батарею увеличенной емкости. В общем, новый Superb не очень спортивный или как-то по-особому комфортный, но ему удается аккуратно сбалансировать эти два фактора. На дороге это вполне послушное и стойкое авто.

BMW 5 Series Touring

BMW 5 серии Touring остается универсалом, который охватывает все возможные аспекты и по-прежнему остается почти недостижимым для конкурентов. Элегантный стиль, легкое управление, большое внутреннее пространство и еще куча функций делает этого немца лидером ниши. Объем багажника этого поколения 5 серии Touring составляет 560 литров (он уменьшается до 430 литров в PHEV). Сложите заднее сиденье и у вас будет до 1700 литров для любых нужд. Более того, задняя подвеска здесь спроектирована именно под большие нагрузки. Вдобавок 5 серия хорошо скрывает свою громоздкость с помощью превосходного рулевого управления и впечатляющей маневренности. В последние годы линейка двигателей была сокращена до четырехцилиндровых дизельных и бензиновых вариантов и мощного шестицилиндрового бензинового. Также изготовитель предлагает PHEV-модель.

Dacia Jogger

Jogger предлагает все необходимое пространство и утилитарность, включая действительно полезный третий ряд сидений, за гораздо меньшие деньги, чем большинство стандартных хэтчбеков. И это не значит, что водителям Jogger придется отказаться от многих удобств. Да, интерьер машины скромнее, чем у конкурентов, однако он оборудован всем действительно необходимым. Выберите одну из очень выгодных высоких комплектаций, и вы получите подогрев сидений, круиз-контроль и спутниковую навигацию, а также сенсорную информационно развлекательную систему, которая работает более логично, чем множество более продвинутых систем. 1,0-литровый бензиновый двигатель сложно назвать мощным, но благодаря быстрой шестиступенчатой механической коробке он достаточно хорошо справляется со своими задачами. Если вам нужна автоматическая коробка, вам подойдет Jogger Hybrid, который к тому же обеспечивает очень впечатляющую экономию топлива.

BMW 3 Series Touring

Младший брат 5 серии Touring объединяет многие сильные стороны своего старшего собрата в компактном кузове. Он предлагает маневренность, вовлеченность водителя и правильно подобранный внешний вид, что позволяет чувствовать себя как дома даже на извилистом участке дороги. 3 серия имеет хорошо продуманный интерьер, а ее багажник вмещает 500 литров (или 410 литров в PHEV) с установленным задним сиденьем. Стандартный диапазон двигателей модели сейчас состоит из 2,0-литрового бензинового, 2,0-литрового дизельного и 2,0-литрового PHEV, но вы по-прежнему можете иметь рядную шестерку с бензиновым или дизельным двигателем в виде M340i и M340d.

Jaguar XF Sportbrake

Заднеприводный, дизельный D200 XF Sportbrake внезапно стал одним из самых привлекательных предложений на рынке. Вместе с моделью вы получаете, пожалуй, шасси с лучшей управляемостью в этом классе, сочетающееся с отличной системой рулевого управления Jaguar. Топовая модель P300 сочетает в себе 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 296 л. от Jaguar F-Type с полным приводом и всепогодный семейный автомобиль, с комфортным салоном и информационно-развлекательной системой, достойными премиум-класса.

Citroën C5 X

Сочетая стиль купе с внедорожником и качествами универсала, яркая французская машина прокладывает свой собственный путь к практичности. Мягкая подвеска может быть необычной, но в остальном она обеспечивает гибкий и легкий ход, в то время как мягкие сиденья дарят чувство комфорта. Несмотря на свой нарядный внешний вид, C5 X имеет просторный салон, который хорошо выглядит и хорошо собран. Также модель предлагает большой багажник, вмещающий очень полезные 540 литров багажа при разложенных задних сиденьях, хотя в PHEV этот показатель снижается до 485 литров. C5 X поставляется с 1,2-литровым бензиновым трехцилиндровым двигателем. Это достаточно приличная силовая установка, способная обеспечить отличную экономичность, однако впечатление немного портит несколько капризная автоматическая коробка передач.

Mercedes-Benz E-Class Estate

E-Class становится еще более убедительным именно в форме универсала. Он предлагает просторные 615 литров багажника, а если убрать задние сиденья, то 1830 литров. Хотя в случае с PHEV, объемы будут несколько меньше – 460 и 1675 литров соответственно. Для последнего E-Class также было сделано несколько изменений. Так Mercedes хорошо вложился в экраны и технологии. Более высокие комплектации получают то, что Mercedes называет Superscreen, объединяющий большой центральный экран и меньший экран для пассажира. PHEV, по всей линейке, вероятно, будет самым комфортным, поскольку он поставляется с более мягкой подвеской.

Ford Focus Estate

В течение десятилетий среднеразмерный автомобиль Ford был обычным выбором для семей. С ростом популярности внедорожников Focus чуть-чуть отодвинулся на второй план, вплоть до того, что после окончания выпуска текущего поколения в 2025 году нового поколения модели больше не будет. И фанаты бренда уже оплакивают эту потерю. Focus сейчас поставляется оснащенный мягким гибридным 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем или мощностью 123 л. и шестиступенчатой механической коробкой передач или мощностью 153 л. с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Последний редизайн также представил огромный мультимедийный экран. Объем багажника модели составляет 608 литров, увеличиваясь до 1653 при сложенных сиденьях. Если вы действительно хотите получить этот опыт горячего хэтчбека, универсал также доступен в форме 276-сильного Ford Focus ST.

Toyota Corolla Touring Sports

Недавно "Toyota Corolla" была синонимом скучного автомобиля – надежного, но лишенного шарма. Однако все изменилось с появлением автомобиля 12-го поколения, обладающего всеми традиционными сильными сторонами Corolla, но при этом сочетающим в себе определенный стиль и большую порцию привлекательности для водителя. Благодаря архитектуре Toyota Next Generation Architecture Corolla обладает прекрасным балансом хода и управляемости. В наши дни Corolla всегда является бензиново-электрическим гибридом, но у вас есть выбор между 1,8-литровым или 2,0-литровым двигателем. 1,8 получил значительный прирост мощности до 138 л. с., что улучшило его производительность. В свою очередь 2.0 получил небольшое усиление до 193 л. с., что сделало его приятно резвым.

Audi A6 Avant

Большой универсал Audi не может сравниться ни с новизной E-Class, ни с удовольствием от управления 5 Series, но у него все еще есть много преимуществ. Он доступен с четырехцилиндровыми бензиновыми, дизельными и PHEV-двигателями. У него привлекательный, просторный, хорошо оснащенный салон. И хотя систему мультимедиа критиковали за неловкую попытку тактильной обратной связи, интерфейс работает быстро и логично, а для управления климатом есть отдельный экран, упрощающий использование по сравнению с некоторыми современными системами. Также A6 Avant набирает много очков за практичность универсала. Доступ к 565-литровому багажнику осуществляется через достаточно широкий вход, в котором нет неудобного порога. А если вы хотите ехать быстро, то всегда есть Audi RS6 Avant с мощным дизельным V6.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каких популярных автобрендов рекомендуют избегать профессиональные механики.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.