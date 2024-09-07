Лучший маникюр для осени: Хейли Бибер запустила новый тренд

Американская модель и бьюти-предпринимательница Гейли Бибер в последнее время стала одной из основных законодательниц моды на маникюр. И именно она ознаменовала дизайном своих ногтей наступление осеннего сезона.

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Как пишет издание New Beauty, на этот раз внимание привлек кофейный маникюр Бибер. Его опубликовала в своем Instagram мастерица Зола Ганзоригт, работающая со звездой.

По словам Золы, чтобы получить цвет, который одновременно напоминает о кофе с молоком и о увядших осенних листьях, она смешала пять разных оттенков лаков. В результате получился теплый мягкий оттенок, который подчеркнул миндалевидные ногти Бибер.

Эксперты по маникюру утверждают, что каждую осень в моду возвращаются фиолетовый, коричневый, оливково-зеленый и дымчато-серый оттенки. И именно коричневый доминирует в трендах. Его можно встретить во всех вариациях – от цвета шоколада, до оттенка вишневой колы. Как покрытый глянцевым финишем, так и металлизированный или матовый.

Мастера маникюра советуют поиграть со слоями покрытия, чтобы создать наиболее интересный оттенок коричневого. Попробуйте несколько вариантов с разной прозрачностью и интенсивностью цвета, чтобы получить интересный глубокий эффект.

Еще одна тенденция осени, которую воплотила на своих ногтяхХейли Бибер – это миндалевидная форма. Она доминирует во всех трендах. Такая форма визуально удлиняет пальцы и дает больше простора для фантазии, если вы любите нейл-арт.

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