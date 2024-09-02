Любимый седан американцев станет еще лучше: что изменят в Toyota Camry

Среди всех седанов наибольшую популярность США уже более десяти лет имела Camry от японского бренда Toyota. И обновление, которое она получила к 2025 модельному году, похоже, только закрепят это преимущество.

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Как пишет издание Motor1, новая Camry стала даже лучше, чем была, в некоторых моментах. Так редизайн оказался успешным, а обновленный интерьер получил некоторые необходимые технологии. К тому же гибридная линейка закрепила преимущество модели на рынке.

Так под капотом у обновленной Camry можно найти гибридную систему пятого поколения Toyota, которая сочетает 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с аккумуляторной батареей. Силовой агрегат выдает 225 лошадиных сил с передним приводом и 232 лошадиные силы с полным приводом. Расход топлива составляет от 4,6 до 5,3 л топлива на 100 км пути.

Гибридная система Toyota с поддерживаемым аккумулятором крутящим моментом обеспечивает Camry быстрое и плавное ускорение с места. Четырехцилиндровый двигатель имеет высокую степень сжатия 14,0:1, что позволяет Camry сохранять мощность на скоростях, присущих движению шоссе. У вас не возникнет проблем с обгонами.

Хотя обновленная Camry не является спортивным седаном, она получила улучшенную динамику вождения. Шасси сбалансировано, подвеска послушна, а рулевое управление чувствительно. Единственный дискомфорт может возникать из-за гудения двигателя, особенно когда вы сильно нажимаете на педаль газа. Однако в основном Camry тихая, изящная и легкая в управлении. Ее оценили как удачный выбор для передвижения по городу.

Журналисты опробовали модификацию XSE. Ее салон обтянут кожей, а сиденья имеют электропривод и подогреваются. За доплату можно получить вентиляцию кресел. Цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма расположена за рулевым колесом. А соседний 12,3-дюймовый сенсорный экран украшает центр панели.

Экран информационно-развлекательной системы использует новейший интерфейс Toyota, и его есть за что похвалить. Он лаконичен и интуитивно понятен. А сенсорный экран демонстрирует чувствительность на уровне любого современного смартфона. Camry XSE также стандартно поставляется с Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводной зарядкой телефона.

Но главное визуальное преимущество обновленной Camry – это ее экстерьер. Toyota добавила смелые элементы дизайна на переднюю часть, такие как огромные сетки, угловые горизонтальные вентиляционные отверстия, острую линию капота и изогнутые фары. Сзади у нее также изогнутые задние фонари, тонкий спойлер и двойные выхлопные трубы, если говорить о модели XSE.

Каждая Camry стандартно поставляется с Toyota Safety Sense 3.0. Сюда входит мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади, адаптивный круиз-контроль на скорости более 30 км/ч, предупреждение о выезде из полосы движения, распознавание дорожных знаков и многое другое. Но за такие преимущества, как адаптивный круиз-контроль с поддержкой Stop-and-Go, а также помощь при изменении полосы движения и 360-градусных камер, придется доплатить. Они входят в пакет Premium Plus.

Базовая модель Camry LE 2025 в США обойдется в 29 495 долларов, а XSE – от 35 695 долларов. За пакет Premium Plus придется выложить еще 4075 долларов. Кроме уже упомянутых функций безопасности, он оснащен аудиосистемой JBL с девятью динамиками, панорамной стеклянной крышей и другими функциями. Полный привод стоит еще 1525 долларов, 19-дюймовые колеса обойдутся в 1500 долларов, а пакет переднего акцентного освещения – еще в 399 долларов.

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