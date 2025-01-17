Любить в радости и горе: самые романтические фильмы, заканчивающиеся свадьбой

Романтические фильмы бывают разными: некоторые из них заканчиваются драматическим расставанием, другие же рассказывают о чувствах, что преодолели все невзгоды и привели к свадьбе. Такой выбор ленты – отличный способ провести время с любимым человеком и укрепить эмоциональную связь в паре.

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OBOZ.UA собрал подборку мелодрам, которые доказывают, что настоящая любовь не угасает с годами и сопровождает влюбленных в радости и горе.

Гордость и предубеждение

Перспектива выйти замуж по расчету – отнюдь не жизненная цель Лизи Беннет, хотя вокруг все только и говорят об "удачном" браке. Ровно такой же позиции придерживается мистер Дарси, холодный и гордый человек с немалым состоянием. Однако их судьбоносная встреча и ряд последующих стычек заставляет обоих пересмотреть свои убеждения и в конце концов дойти до спокойной и счастливой супружеской жизни.

Сумерки

Вся сага рассказывает о любви между старшеклассницей Беллой и бессмертным вампиром Эдвардом, на пути которых есть множество проблем, непонимание близких, расставание и сложные решения. Чтобы понять, насколько тяжело паре было дойти до свадьбы в четвертой части, нужно пережить с ними все жизненные трудности в предыдущих фильмах.

Моя большая греческая свадьба

Романтическая комедия, что в 2003 году была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий", не оставит никого безразличным. История повествует об отношениях Тулы, женщины из очень традиционной греческой семьи и ее возлюбленного-американца. Чтобы получить согласие на брак от родителей Тулы, мужчине придется пройти непростой путь и даже изменить веру.

Ранее OBOZ.UA писал о лучших фильмах, рассказывающих о фокусниках. Мир магии очень сложен и таинственен, а экранизации о волшебниках заставляют затаить дыхание.

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