Любителям фэнтези о ведьмах: что посмотреть на Netflix на выходных

Сериалы в жанре фэнтези – отличный способ отвлечься от непростой реальности и погрузиться в мир магии и волшебников. Отдельным поджанром, находящим все больше поклонников, является фэнтези о ведьмах.

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Едва ли не самым популярным сериалом данной тематики является "Открытие ведьм". Историк и ведьма по происхождению Диана Бишоп (Тереза ​​Палмер) находит в архивах библиотеки Оксфордского университета древний манускрипт и погружается в мир магии. Netflix обнародовал рейтинг лучших историй о ведьмах, которые будут идеальным вариантом для просмотра на выходных.

Мейферские ведьмы (Anne Rice's Mayfair Witches)

Литературной основой является серия мистических романов американской писательницы Энн Райс, рассказывающих о семье ведьм Мэйфэйр. Семья живет в Новом Орлеане, а жизнь ее членов зависит от связи со сверхъестественным существом по имени Лешер. Когда нейрохирург Роуэн Мэйфейр ищет свою биологическую семью Мейферов, она находит темное наследие и скрытый мир, наполненный сверхъестественными существами. В главных ролях – Александра Даддарио, Тонгаи Чириса и Джек Хьюстон.

Волшебники (The Magicians)

Когда двадцатилетний Квентин Колдуотер поступает в аспирантуру колледжа, он считает, что фантастический мир его любимых книг был мифом. Но вскоре он узнает, что волшебная страна Филори не только так реальна, но и может представлять угрозу для человечества. Сериал снят за мотивами одноименной серии бестселлеров Льва Гроссмана. Главные роли сыграли Джейсон Ральф, Арджун Гупта и Хэйл Эпплман.

Проклятая (Cursed)

Основанная на романе Фрэнка Миллера и Тома Виллера, "Проклятая" рассказывает о таинственной волшебнице по имени Нимуэ, убегающей из своей деревни с легендарным мечом в погоне за своей судьбой. Немуэ знакомится с молодым наемником Артуром и ищет загадочного Мерлина, чтобы передать древний меч. Сериал является эпическим переосмыслением легенды о короле Артуре. В главных ролях – Кэтрин Лэнгфорд и Девон Террелл.

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