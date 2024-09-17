Максимум комфорта: названы б/у авто с лучшими сиденьями

Салон б/у авто обязательно будет нести на себе отпечаток привычек его предыдущего владельца. Однако некоторые производители умудрились обустроить салоны своих моделей так, чтобы этот отпечаток был минимальным, а для каждого следующего владельца машина оставалась такой же комфортной.

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Издание Top Gear рассказало о машинах, имеющих самые удобные сиденья. И на это никак не влияет тот факт, что вы приобретаете авто уже с пробегом.

Mercedes-Benz R280

Просторный салон этой модели означает, что у вас будет достаточно места для удобного расположения. Сидения у R280 имеют очень комфортную обивку. Они также подогреваются, а в некоторых комплектациях вы получаете даже функцию массажа.

Jaguar S-Type

Сидения у S-Type такие же крутые, как и дизайн модели в целом. Они хорошо настраиваются по многим параметрам. Потому вы можете просто подстроить их под свои потребности, к тому же получить дополнительные настройки.

Ford Sierra

В наши дни автомобильные сиденья редко бывают обтянутыми тканью. Чаще это кожа. Ткань, возможно, не выглядит так роскошно, но присмотритесь к Ford Sierra LX. Эти бархатные сиденья не только в отличном состоянии, но и выглядят очень удобными.

Audi Q7

Толстая дополнительная подкладка на сиденьях Audi Q7 обеспечивает поистине высокий уровень комфорта. Добавьте к этому их анатомическую форму и получите настоящую водительскую мечту.

Lexus GS

Сидения в GS выглядят похожими на то, что можно увидеть в салоне первого класса топового авиалайнера. И дают столько же места.

Volvo XC60

Вполне возможно, это самый лучший универсал, который вы можете купить недорого подержанным. Он крепкий, практичный и имеет чрезвычайно мягкие сиденья. Но не всем может понравиться двухцветный дизайн.

Citroen C6

C6, в сущности, была построена как сухопутная яхта. И сиденья здесь создают соответствующие ощущения. Они словно обнимают вас, когда вы за рулем, и позволяют почувствовать расслабление. Постарайтесь при этом не уснуть.

BMW 730D

Пятое поколение 7 серии может проехать огромное расстояние, а вы даже не заметите этого. Все благодаря сиденьям, словно созданным для отдыха, а не для напряжения.

Range Rover Evoque

Возможно, это самый простой из всех Range Rover, но он все равно излучает класс и комфорт внутри. Примером этого являются мягкие сиденья, обитые зернистой кожей.

Renault Avantime

Это редкая модель и не самая популярная. К тому же она имеет левосторонний руль. Но посмотрите на эти сиденья, на них так и хочется расположиться и забыть обо всех своих тревогах.

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