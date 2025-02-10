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Малосольная скумбрия с кетчупом и луком: как вкусно приготовить закуску
Скумбрия является очень полезным и вкусным продуктом, который можно вкусно запечь, засолить. Еще из скумбрии можно готовить "Мимозу".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии в кетчупе.
Ингредиенты:
- сельдь или скумбрия мороженая 2 кг
Маринад:
- 100 мл воды
- 1 ст л соли (без горки)
- 1 ст л сахара
- 2 ст л соуса кетча
- 50 мл уксуса
- 3 ст л растительного масла
Способ приготовления:
1. Почистите и нарежьте рыбу. Полукольцами лук.
2. Смешайте все для маринада, подогрейте.
3. Залейте скумбрию маринадом, добавьте лук, накройте крышкой.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как вкусно запечь сочную скумбрию с апельсином.