УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Малосольная скумбрия с кетчупом и луком: как вкусно приготовить закуску

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
9
Малосольная скумбрия с кетчупом и луком: как вкусно приготовить закуску

Скумбрия является очень полезным и вкусным продуктом, который можно вкусно запечь, засолить. Еще из скумбрии можно готовить "Мимозу". 

Видео дня
Как вкусно засолить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии в кетчупе. 

Ингредиенты:

  • сельдь или скумбрия мороженая 2 кг

Маринад: 

  • 100 мл воды
  • 1 ст л соли (без горки)
  • 1 ст л сахара
  • 2 ст л соуса кетча
  • 50 мл уксуса
  • 3 ст л растительного масла

Способ приготовления: 

1. Почистите и нарежьте рыбу. Полукольцами лук. 

Скумбрия и лук для приготовления

2. Смешайте все для маринада, подогрейте.

Маринад для рыбы

3. Залейте скумбрию маринадом, добавьте лук, накройте крышкой.

Готовая скумбрия

Также на OBOZ.UA сообщалось, как вкусно запечь сочную скумбрию с апельсином. 