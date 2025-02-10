Малосольная скумбрия с кетчупом и луком: как вкусно приготовить закуску

Скумбрия является очень полезным и вкусным продуктом, который можно вкусно запечь, засолить. Еще из скумбрии можно готовить "Мимозу".

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии в кетчупе.

Ингредиенты:

сельдь или скумбрия мороженая 2 кг

Маринад:

100 мл воды

1 ст л соли (без горки)

1 ст л сахара

2 ст л соуса кетча

50 мл уксуса

3 ст л растительного масла

Способ приготовления:

1. Почистите и нарежьте рыбу. Полукольцами лук.

2. Смешайте все для маринада, подогрейте.

3. Залейте скумбрию маринадом, добавьте лук, накройте крышкой.

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