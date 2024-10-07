Маникюр на Хэллоуин: Меган Фокс показала идеальные вампирские ногти. Фото

Гэллоуин – это именно тот праздник, когда можно и даже нужно позволить себе освободить фантазию и сделать как можно более яркий и выразительный маникюр. Своими идеями на этот счет поделилась с фанатами актриса Меган Фокс.

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Звезда никогда не стыдится эпатировать и она доказала это своим праздничным маникюром. Ее "вампирский" дизайн ногтей появился в Instagram-профиле звездного салона Nails of LA, постоянной клиенткой которого является Фокс. Кроме нее, в этом салоне также часто видят Ким Кардашьян.

Неожиданным в маникюре Меган Фокс стало то, что звезда решила не использовать черный цвет. Она предпочла кроваво-красный и серебристый, а также щедрый декор ногтей.

На свои длинные ногти с заостренными кончиками Фокс попросила нанести темно-красный лак пятнами. Они действительно выглядят, как засохшая кровь. А серебряный металлик звезда декорировала объемными крестами разной формы.

Такой дизайн действительно воспроизводит вампирскую тематику в маникюре и подойдет под соответствующий костюм на вечеринку по случаю Хэллоуина. Фанаты в комментариях похвалили столь необычный, но при этом тематический дизайн.

Ранее OBOZ.UA показывал праздничный маникюр Ванессы Хадженс, которая сосредоточилась именно на черном цвете.

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