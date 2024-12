Marvel частично переснимет 'Громовержцев': что не так с фильмом

Фильм "Громовержцы" (Thunderbolts) от Marvel Studios является одним из трех ожидаемых релизов 2025 вместе с "Капитан Америка: Чудесный новый мир" (Captain America: Brave New World) и "Фантастическая четверка: Первые шаги" (The Fantastic Four: First Steps). Его премьера запланирована на 2 мая 2025 года.

Недавно стало известно, что картина вернулась на этап пересъемок в Атланте после завершения основных съемок. Это привычная практика для масштабных проектов Marvel, хотя среди поклонников возникают предположения о причинах дополнительных кадров, пишет Collider.

По словам представителей студии, пересъемки не связаны с серьезными проблемами сценария или истории. Обычно такие работы производятся для исправления технических моментов, например, коррекции освещения или непрерывности сцен. Некоторые предполагают, что эти кадры могут иметь связь с подготовкой к следующему большому фильму Marvel — Avengers: Doomsday.

Режиссер Джейк Шраер отметил, что многие синопсисы фильма не соответствуют реальности. Например, история не сводится только к задаче, которую команда получила от Валентины Аллегри де Фонтен. Он отметил, что основной темой фильма является непростой путь команды к взаимодействию и доверию.

В состав "Громовержцев" входят известные персонажи из предыдущих фильмов: Флоренс Пью в роли Елены Беловой, Себастьян Стэн как Баки Барнс, Дэвид Харбор в роли Красного Стража и другие. По словам Шраера, эти герои не имеют естественных причин работать вместе, что делает их взаимодействие особенно напряженным и интересным.

Создатели фильма обещают неожиданный подход к жанру. Как вспомнил Шраер, команда героев будет больше напоминать персонажей из культовых фильмов "Ронин" или "Пси-бойники", где конфликты и недоверие между участниками только придают драматизм.

