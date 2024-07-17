Marvel покажет в новом фильме о Капитане Америка агентку Моссаду: трейлер

Студия Marvel поделилась с поклонниками своей киновселенной первым тизер-трейлером к будущему супергеройскому экшену "Капитан Америка: Дивный новый мир". В нем зрителям показали не только детали новой миссии Сэма Уилсона, но и героиню, которая впервые присоединится к этой вселенной – израильтянку Сабру.

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Ролик вышел на YouTube-канале Marvel Entertainment. Доступна также дублированная версия ролика. Он начинается с напряженной встречи в Белом доме, где Сэм Уилсон (Энтони Маки) сталкивается с вновь избранным президентом США Таддеусом Россом (Гаррисон Форд). В своей предыдущей должности государственного секретаря Росс отвечал за арест Сэма и его товарищей-Мстителей во время событий "Капитан Америка: Гражданская война". Теперь, будучи президентом, Росс стремится работать с Сэмом и приглашает Капитана Америку занять официальный пост в вооруженных силах США.

Их договоренность оказывается под угрозой, когда Сэм попадает в международный инцидент, главным подозреваемым в котором становится его друг и отставной суперсолдат Исайя Брэдли (Карл Ламбли). Расследование Сэма отправляет его в опасную погоню. Заканчивается трейлер схваткой супергероя с Красным Халком.

Вместе с Гаррисоном Фордом в киновселенной дебютирует израильская актриса Шира Хаас ("Неортодоксальная"). Ей досталась роль супергероини Сабры. В комиксах она является агентом Моссада, но в фильме ее называют "высокопоставленной чиновницей". Ранее студия предупреждала, что применит новый подход к персонажу.

Новость о появлении Сабры ранее приветствовали в Израиле, но осудили в Палестине. Но теперь ее образ вызвал недовольство и среди евреев. Американский еврейский комитет заявил в социальных сетях, что "решение Marvel лишить Сабру израильской идентичности является предательством создателей и почитателей персонажа и капитуляцией перед запугиванием. Сабра – гордый израильский герой, и его следует изображать именно таковым. Лишиться такой центральной часть ее личности было бы все равно, что сделать Капитана Америку канадцем".

Выход боевика "Капитан Америка: Дивный новый мир" в мировой прокат ожидается 14 февраля. В Украине его можно будет увидеть днем раньше. Режиссером картины выступил Джулиус Она.

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