Marvel попала в переплет из-за постеров в новую 'Фантастическую четверку': что не так

Студия Marvel оказалась в центре скандала после публикации постера к фильму "Фантастическая четверка: Первые шаги". Дизайн изображения вызывал сомнения у пользователей соцсетей, заподозривших, что он создан с помощью искусственного интеллекта.

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Один из постеров, представленных в начале февраля, изображает толпу, машущую рукой супергероям. Однако внимательные поклонники обратили внимание на странные детали: некоторые персонажи на изображении имеют всего четыре пальца, а две женщины в этой толпе почти идентичны.

Это повлекло за собой волну обсуждений и предположений, что студия могла использовать генеративный ИИ для его создания.

Официальный представитель Marvel Studios в комментарии The Hollywood Reporter опроверг эти обвинения, заявив, что никакие технологии ИИ не применялись при разработке постера. В то же время, споры не утихают, поскольку аналогичные скандалы уже имели место в Голливуде.

Этот инцидент стал еще одним событием на фоне недавних прений вокруг использования искусственного интеллекта в киноиндустрии. В частности, подобный скандал разгорелся вокруг фильма "Бруталист", где продюсеров обвинили в использовании ИИ для корректировки диалогов актеров. Однако создатели фильма категорически отвергли эти предположения.

Фильм "Фантастическая четверка: Первые шаги", режиссером которого выступил Мэтт Шакман, запланирован к выходу в июле. Главные роли в нем исполняют Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Квин и Эбон Мосс-Бахрах. Несмотря на споры, Marvel продолжает активную подготовку к премьере, а фанаты с нетерпением ждут первого трейлера.

На днях OBOZ.UA сообщал, что Marvel уже выпустила трейлер новой "Фантастической четверки", из которой стало известно, кто будет главными героями фильма.

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