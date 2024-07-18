Marvel снимет еще две части 'Мстителей': известные названия и первые детали

Студия Marvel Entertainment в 2019 году громко представила масштабный блокбастер "Мстители: Финал", заявив, что он станет окончанием истории команды супергероев. Но, похоже, у фанатов появилась надежда по меньшей мере на два новых фильма.

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Как пишет издание Variety, продолжить историю изъявили желание режиссеры "Завершения" и "Войны бесконечности" братья Джо и Энтони Руссо. Сейчас они находятся на ранней стадии переговоров со студией относительно постановки следующих лент. Одна, вероятно, выйдет в 2026 году. Пока проект не имеет четкого названия, раньше он назывался "Династия Кан", но, похоже, это решение было изменено. Достоверно известно, что лента будет относиться к линейке "Мстителей".

Еще один фильм планируется на 2027 год. Рабочее название проекта "Мстители: Секретные войны". Ожидается, что именно он завершит сагу о мультивселенной MCU. Вероятно, фильмы будут связаны между собой как в двухсерийной истории "Война бесконечности" и "Финал".

Журналисты обратились к братьям Руссо за комментариями. Но их представители от них отказались, поэтому голливудская пресса ограничивается только имеющимися слухами.

Как известно, "Династией Кан" ранее занимался постановщик фильма "Шан Чи и легенда десяти колец" Дестин Дэниел Креттон, но в 2023 году он вышел из проекта. Место было предложено режиссеру "Дедпула и Росомахи" Шону Леви, но он, очевидно, отказался от предложения.

Однако известно, что у будущей дилогии уже есть один из сценаристов. Разрабатывать историю "Мстителей: Династия Кан" будет автор "Локи" Майкл Уолдрон. "Секретные войны" на данный момент сценариста не имеют.

Пока остается непонятным, когда Marvel планирует начать производство следующих частей "Мстителей". В настоящее время Энтони и Джо Руссо заняты постпродакшеном научно-фантастического приключенческого фильма "Электрическое государство" с Крисом Преттом и Милли Бобби Браун. Картина должна выйти на платформе Netflix.

Как известно, братья Руссо сняли для Marvel четыре фильма, в том числе две части истории Стива Роджерса "Первый мститель: Вторая война" 2014 года и "Первый мститель: Противостояние" 2016 года. Поставленный ими блокбастер "Мстители: Финал" стал вторым по прибылям фильмом в истории, собрав в прокате 2,79 миллиарда долларов. А "Война бесконечности" заняла в списке шестую строчку с кассой с 2,05 миллиарда долларов. Вместе с Джеймсом Кэмероном братья входят в тройку режиссеров, которые поставили сразу два блокбастера стоимостью 2 миллиарда долларов.

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