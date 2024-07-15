Мечта туристов: названа европейская столица, где не бывает плохой погоды

Жители северных европейских стран часто жалуются на плохую погоду и мечтают оказаться там, где светит солнце. И сделать это можно, не покидая границ Евросоюза, для этого достаточно отправиться на отдых в столицу островной Мальты – Валетту.

Видео дня

Как пишет Mirror, Валетта известна своей круглогодичной жарой и отсутствием осадков. Исследование 2021 показало, что в городе весь год стоит очень предсказуемая погода. Это делает ее надежным местом для туристов, стремящихся насладиться солнцем и теплом. Ведь кроме того, что здесь в основном солнечно, это еще и один из самых жарких уголков Европы. По подсчетам ученых, в Валетте насчитывается 300 солнечных дней в году.

Зимой здесь не бывает минусовых температур. Средняя низкая температура воздуха в январе 9 градусов. А летом этот же показатель составляет 19 градусов. Осадки в Валлетте также выпадают редко: наибольшее количество осадков приходится на ноябрь. Тогда здесь фиксируют в среднем 6,6 см дождя.

Хорошая погода в городе делает его отличным вариантом для путешествий в несезон, особенно весной, когда уже тепло, но еще не жарко. Купаться в это время уже можно, а вот туристов на пляжах ощутимо меньше. Если вам нравится жара, тогда отправляйтесь в Валетту в июле и августе – тогда температура здесь самая высокая.

По данным Метеорологического бюро, на Мальте температура моря выше, чем в любой другой части Европы. Климат здесь типичный средиземноморский.

Один из лучших способов позагорать в Валлетте — отправиться в Верхние сады Барракка. Эти сады полны исторических статуй и памятников. Здесь вы полюбуетесь богатством растительности с видом на Большую Гавань – городской порт на океане. В частности, сможете увидеть экзотическое сококрейское драконовое дерево, которому более 250 лет.

В Валлетте также находится Собор святого Иоанна. Его величественные своды защищают от палящего солнца. А любители искусства могут полюбоваться многочисленными картинами Караваджо. Вечером стоит посетить гавань и насладиться вином и традиционными мальтийскими блюдами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда стоит отправиться в Европу, если вы ищете прохлады.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.