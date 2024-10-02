Мечты трех знаков сбудутся: гороскоп на день солнечного затмения

Хотя на 2 октября этого года приходится солнечное затмение, представители трех знаков зодиака в этот мощный момент смогут увидеть свои мечты воплощенными. И в этом им поможет соединение Луны и Меркурия.

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Астрологи говорят, что в этот период все зависит от аспекта Меркурия. И от степени нашей веры в себя. Для осуществления какой-либо мечты нужно верить в нее до глубины души. И именно три знака сейчас настроены нужным образом. Поэтому Вселенная откроет им путь к воплощению желаемого. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кого ждет это благословение.

Телец

Вы не тот человек, который сидит и мечтает. Вам больше по нраву тратить время на составление плана воплощения ваших желаний. Вы имеете большие и значительные мечты и не удивитесь, когда они сбудутся для вас 2 октября. Вам поможет транзит Луны в сочетании с Меркурием, который не только подтолкнет все соответствующие события, но и поможет сделать все максимально вовремя. Итак, если вы хотите увидеть желаемое совершенным, действуйте прямо сейчас.

Этот день для вас полон реальных дел, и это именно то, что вам нужно, чтобы подпитить вашу удивительную энергию. Конечно, можно пролежать до самой ночи на диване, надеясь, что мечты когда-нибудь сбудутся, но зачем ждать? Луна сейчас сочетается с Меркурием, чтобы помочь вам двигаться вперед.

Стрелец

Самое удивительное в день 2 октября то, что ваши мечты о себе и своей жизни начинают воплощаться в реальность. То, чем вы себя считали в детстве, теперь воплощается. Вы буквально живете внутри своей мечты. Все выглядит именно так, как вы себе представляли. Так Луна в сочетании с Меркурием показывает вам, что находится внутри вас. Вы гораздо сильнее, чем думали, и сегодня пора в этом убедиться.

В то же время вы также понимаете, что Вселенная пытается дать вам понять, что вы сами и есть часть той силы, которая делает ваши мечты реальностью. А это значит, что вы должны стоять на своем. То, что все идет по вашему плану, не значит, что вы можете отдохнуть. Продолжайте двигаться к определенной цели и ставить новые, пока космос так открыто стоит на вашей стороне.

Водолей

Позвольте миру вокруг вас делиться своими мыслями и сомнениями. Но не забывайте, что все, что приходит снаружи, с большой долей вероятности может быть ложным. У вас есть большие мечты, и хотя эти мечты кажутся другим невыполнимыми, для вас они вполне реальны, и вы намерены воплотить их в жизнь. Сегодня вы получите очень четкий знак, который позволит понять, что придерживаться своих убеждений – это нормально. И хотя вы можете испытывать вдохновение, вы не тот человек, которого можно сильно смутить. Поэтому не обращайте внимания на то, что другие считают ваши мечты невыполнимыми. Это ваши мечты, а не их, и только от вас зависит их воплощение.

Именно поэтому при соединении Луны с Меркурием, когда желаемое начинает воплощаться, вы можете нежно улыбнуться скептикам, зная, что настойчивость принесла вам то, чего вы хотели. Вы должны опираться на это знание. Тогда вы сможете развить успех и дальше.

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