Механики раскритиковали популярные марки авто: их выбор вас удивит

Популярные марки авто всегда находятся в центре внимания как среди покупателей, так и среди специалистов по обслуживанию и ремонту. Однако даже самые разрекламированные автомобили могут иметь свои недостатки.

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Механики как никто другой знают слабые места каждого авто. Поэтому автомобильные эксперты Крейг Трайб и Кэмерон Ли рассказали, какие бренды не стоит покупать только из-за того, что они популярны.

Некоторые известные марки печально известны из-за неэффективных расходов горючего или высокой стоимости обслуживания. Другие быстро обесцениваются, что делает их фактически намного более дешевыми, чем указанная в салонах цена.

Ford

Ford, в частности их пикапы, часто подвергаются критике механиков из-за проблем с надежностью. Крэйг Трайб подчеркивает, что в среднем на 100 автомобилей Ford приходится около 239 проблем, что делает их одними из наименее надежных на рынке. Особенно часто встречаются проблемы с двигателем, трансмиссией и электрической системой.

По данным RepairPal, годовая стоимость обслуживания может достигать 775 долларов США, а за 10 лет она может превысить 9860 долларов США без учета других расходов.

GMC

Другим брендом, отличающимся высокими затратами на обслуживание и проблемы с надежностью, является GMC. Камерон Ли указывает на то, что владельцы их автомобилей часто сталкиваются с высокими затратами на ремонт, особенно когда речь идет о приводе или подвеске.

По данным RepairPal, средняя годовая стоимость технического обслуживания составляет 744 доллара США, а общие затраты на первые 10 лет владения могут достигать 8000 долларов США.

Volvo

Volvo, известный своими стильными и современными автомобилями, также испытывает свои проблемы с надежностью, особенно в новых электромобилях. Согласно исследованию, Volvo испытывает серьезные проблемы с электрической системой и высокотехнологичными компонентами, что может приводить к значительным затратам на ремонт.

Стоимость технического обслуживания за первые 10 лет владения Volvo, по данным CarEdge, может достигать 13 513 долларов США.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz, хотя и известный как бренд класса люкс, подвергается критике из-за высоких затрат на обслуживание и сниженную надежность. По данным экспертов, Mercedes-Benz испытывает около 218 проблем на 100 автомобилей, что подчеркивает их ненадежность по сравнению с другими брендами.

Общие затраты на техническое обслуживание за 10 лет могут составить 15 986 долларов США.

Rivian

Инновационный бренд Rivian, хотя предлагает электромобили с исключительной производительностью, также имеет свои проблемы с надежностью. Высокая стоимость приобретения, сложности с наличием запчастей и высокие затраты на поддержку делают их менее привлекательными для многих покупателей.

Кроме того, Ли отметил, что электромобили, как правило, стоят гораздо дороже, чем автомобили с бензиновым двигателем. Поэтому перед покупкой нужно рассчитать свой бюджет и учесть все за и против.

Land Rover

Land Rover критикуют за высокие затраты на обслуживание и частые сбои в электрической и пневматической подвеске.

По данным RepairPal, средняя годовая стоимость ремонта может составлять 1174 долларов США, а общие расходы на первые 10 лет владения могут достигать 18 569 долларов США. В то же время новый Land Rover 2024 может стоить от 58 000 долларов и выше.

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