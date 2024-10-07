Места для релакса и омоложения: названы лучшие курорты с целебными источниками

Уехать в отпуск к воде не всегда значит отправиться на море. Иногда более лечебный и молодильный эффект может оказать отдых у минерального или термального источника.

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Где искать такие локации, рассказало издание Woman and Home. Курорты разбросаны по всему миру, так что вы легко сможете соединить релакс с исследованием новых краев.

Стрендхилл, графство Слайго, Ирландия

Уже три столетия ирландцы практикуют купание в морских водорослях для улучшения самочувствия. Ведь 80% этих растений составляют необходимые минералы, витамины и другие биоактивные соединения, которые помогают поддерживать нормальную здоровую кожу, бороться с признаками старения и заживлять проявления кожных заболеваний. Ванны с водорослями Voya в Слайго позволяют посетителям воспользоваться терапевтическими свойствами диких водорослей. Они отлично подходят для успокоения и увлажнения кожи, а также являются богатым источником йода, который помогает регулировать гормоны.

Баден-Баден, Германия

Говорят, что Виктория Бекхэм – большая поклонница этого курортного города в немецком Шварцвальде. И ее легко понять. Термальные воды температурой до 68°С бьют ключом из двенадцати источников. Они богаты целебными минералами, полезными для всего организма. Отправляйтесь в популярный Фридрихсбад или выберите другое место – вы все равно извлечете немало пользы.

Хот-вотер-бич, полуостров Коромандел, Новая Зеландия

Это невероятное место позволяет разбить палаточный лагерь в удобное для вас время, вырыть собственный спа-бассейн в песке и позволить естественно нагретой воде подняться из земли. Так вы получите отличную термальную ванну, которая не нанесет вреда природе. То, что все это происходит с видом на океан, превращает такой отдых в настоящую сказку. Обязательно посетите это место во время отлива, так как именно тогда пляж с горячими источниками становится открытым.

Тбилиси, Грузия

Хотя столица Грузии хорошо известна своими причудливыми домами, богатой гастрокультурой и невероятным уличным искусством, здесь можно почувствовать и преимущество целебных вод. Местные бани – лучшее место, чтобы почувствовать пользу сернистого водорода для кожи и всего организма. Большинство таких заведений расположены в районе Абанотубани.

Ямагата, Япония

Содержание серы в здешних источниках так высоко, что вода кажется мутной. Но она хорошо помогает очистить организм. Окруженные деревьями, красивые открытые бассейны имеют разную температуру и могут использоваться круглый год. Вместе это обеспечивает максимальное оздоровление тела и души.

Пиештяны, Словакия

В Словакии, известной своими природными целебными водами, есть, по крайней мере, 15 курортных городов с полезными источниками. Самым крупным и известным является Пиештяны. Термальные источники тут используются еще с Сердцевых веков. А в 1778 году в городке построили первые курортные здания. Сегодня люди со всего мира посещают Пиештяны, где, кроме водотерапии, для лечения пациентов используют сернистые грязи, добываемые со дна реки.

Спа, Бельгия

Само название этого городка дало название всем подобным курортам и салонам. Местные холодные источники используются для лечения еще с 14 века. Сегодня город является одним из популярнейших туристических направлений Бельгии и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рогашка Слатина, Словения

Местная минеральная вода Donat имеет самое высокое содержание магния в мире, что, как говорят, помогает стимулировать, восстанавливать, очищать, омолаживать и даже лечить организм человека. Неудивительно, что путешественники стекаются на этот уникальный курорт. Окруженный холмами городок предлагает множество восстановительных гидропроцедур и программ оздоровительной терапии.

Беиле-Херкулане, Румыния

Заселенный еще со времен палеолита, Беиле-Херкулане имеет поразительную историю — легенда говорит, что сам Геркулес остановился в этой долине, чтобы искупаться в горячих источниках. С тех пор бесконечные потоки путешественников использовали целебные свойства горячих вод, богатых серой, хлором, натрием, кальцием, магнием и другими минералами.

Цехоцинек, Польша

В Польше насчитывается более 40 курортов с целебными водами. Но Цехоцинек ценят особенно высоко. Местные соляные градирни, в одну из которых можно даже зайти, эксперты называют настоящим чудом природы. Лечебные свойства расположенных здесь источников безграничны и ежегодно привлекают тысячи посетителей.

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