Место красоты и долгожителей: регион в Японии станет раем для любителей путешествий и гурманов

Япония – страна, где традиции гармонично сочетаются с современностью. Каждый уголок этого островного государства имеет свою уникальную атмосферу, историю и культурные особенности.

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Но есть один регион, особенно привлекающий не только туристов, но и гурманов со всего мира. О нем более подробно рассказал Express.

Окинава выделяется среди всех городов как настоящий оазис здоровья и долголетия и слывет одной из самых выдающихся "голубых зон" в мире.

Этот величественный остров, расположенный между Восточно-Китайским и Филиппинским морями, известен своими живописными видами и привлекает путешественников и гурманов благодаря уникальным аспектам своего образа жизни. Благодаря нему, большинство людей там чувствуют себя лучше среднего и доживают до 100 лет. В частности, большую роль в этом сыграла непревзойденная диета местных жителей, ставшая частью культурного наследия региона.

Эксперты подтвердили, что способ питания местного населения является одним из самых здоровых в мире, что напрямую связано с исключительными показателями продолжительности жизни в регионе. Эта диета сосредоточена вокруг рыбы, морепродуктов, тофу и других питательных ингредиентов, что приводит к снижению потребления насыщенных жиров.

А в таких блюдах, как морские водоросли и сладкий картофель, есть большое количество антиоксидантов, которые являются ключевыми для поддержания стабильного уровня сахара в крови и здорового пищеварения.

Кроме того, небольшие размеры порций, характерные для японцев, означают, что жители обычно потребляют меньше калорий, чем живущие в Европе или Америке.

Интересно, что окинавцы не только соблюдают особую диету, но и активно занимаются спортом и часто проводят время на свежем воздухе. Это, в сочетании с регулярным пребыванием на солнце, также играет немаловажную роль в долголетии.

Окинава также славится своей традицией "моаи" – поддержки крепких социальных связей. Эти дружеские сети, формируемые еще в детстве, обеспечивают социальную поддержку и во взрослом возрасте, что, несомненно, способствует всеобщему благосостоянию людей.

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