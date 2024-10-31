Meta разрабатывает свою поисковую систему: как будет задействован ИИ

Практически каждая крупная IT-компания сейчас работает над тем, чтобы выпустить свою систему или функцию на основе искусственного интеллекта. Не стала исключением и Meta Platforms, владеющая такими социальными сетями, как Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp.

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Как пишет Reuters, компания начала разработку собственной поисковой системы на базе ИИ. Тем самым она стремится снизить свою зависимость от сервисов Alphabet (конгломерат, который в частности владеет поисковиком Google).

Согласно сообщениям, которые ссылаются на источники, причастные к стратегии разработки, поисковая система от Meta будет предоставлять словесные ответы на запросы о текущих событиях с помощью Meta AI. Воспользоваться ею можно будет в чат-боте в WhatsApp, а также в Instagram и Facebook.

Сейчас все эти платформы полагаются на поисковые системы Google и Bing, чтобы давать пользователям ответы о новостях, рынках и спорте. При этом Google сейчас работает над тем, чтобы интегрировать в них свою новейшую и мощную модель ИИ Gemini. Целью этого является обеспечить пользователям более интуитивный поиск. В то же время OpenAI возлагается на своего крупнейшего инвестора Microsoft, чтобы обеспечить ответы на актуальные запросы Bing.

Вместе с тем эксперты выразили опасение, что сбор веб-данных для обучения моделей ИИ и поисковиков может нарушать авторские права и лишать создателей контента справедливой компенсации за их работу. Так, на днях Meta заявила, что ее чат-бот на основе искусственного интеллекта будет, кроме прочего, использовать контент Reuters, чтобы отвечать на вопросы пользователей в режиме реального времени о новостях и текущих событиях.

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