Мэтт Дэймон сыграет Одиссея: в сети показали кадр из нового фильма Кристофера Нолана

Недавно стало известно, что следующим кинопроектом Кристофера Нолана станет экранизация поэмы древнегреческого автора Гомера "Одиссея". И вот студия Universal не только обнародовала имя актера, который воплотит главного персонажа, но и показала первый кадр с ним.

Видео дня

Как пишет издание Variety, античного героя воплотит актер Мэтт Дэймон. Кадр с ним в костюме легендарного царя Итаки появился в официальном аккаунте фильма в соцсети Х. Вместе с датой премьеры картины. Она выйдет в прокат 17 июля 2026 года.

В ленте также сыграют Мия Гот, Зендея, Энн Хэтэуэй, Люпита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Бенни Сефди, Джон Бернтал и Джона Легуизамо. Они воплотят разных персонажей поэмы, рассказывающей о долгом путешествии Одиссея после завершения Троянской войны домой на родную Итаку.

Компания Universal, давний партнер Нолана и дистрибьютор фильма, заявила в декабре, что "Одиссея" - это "мифический боевик, снятый по всему миру с использованием новой технологии кино IMAX". Нолан написал сценарий к картине, а также выступает в качестве режиссера и продюсера проекта.

Известно, что часть съемок пройдет на Сицилии, являющейся одним из мест действия оригинальной поэмы. Производство, которое должно начаться весной, стартует на итальянском острове Фавиньяна, в просторечии известном как "козий остров". Считается, что именно там, по мнению Гомера, должен был высадиться Одиссей со своей командой.

"Одиссея" – это уже третья совместная работа Нолана и Дэймона. Актер ранее появлялся во второстепенной роли в байопике "Оппенгеймер", а также сыграл небольшую роль в научно-фантастическом эпосе Нолана "Интерстеллар".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда стартуют съемки перезапуска франшизы Marvel "Мстители" и что уже известно о сюжете фильма.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.