Мода возвращается: Кэти Холмс показала стильный образ с леггинсами

Актриса Кэти Холмс умело миксует вещи из своего гардероба, создавая модные образы, часто вдохновляющие ее поклонников. Ее последний выход стал доказательством того, что даже простой элемент как леггинсы может выглядеть изысканно.

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Звезда умело адаптирует актуальные тренды, сочетая спортивную одежду с классическими элементами. Она снова демонстрирует, как элегантно совмещать комфорт и стиль.

В этом сезоне Холмс в очередной раз довела свою любовь к леггинсам, превращая их в главную деталь стильного ансамбля. Осенью ее заметили в черных леггинсах с темно-коричневыми ботинками и клетчатом пальто, идеально подходящим к теплой осенней погоде.

Недавно, после выступления на Бродвее, актриса продемонстрировала еще один изящный образ, соединив черные леггинсы со стременами и каблуками с джинсовым блейзером от Salon 1884. Завершила ансамбль кремовая сумочка Manu Atelier и изящные аксессуары.

Этот образ подчеркнул, что мода на леггинсы снова на пике популярности, в частности, благодаря тренду "балеткора". Актриса избрала принцип "большой, тонкий, кожа", предложенный дизайнером Эми Смилович: объемный верх, узкий низ и немного обнаженной кожи создают баланс и изящество. Это простое, но эффектное сочетание позволяет добиться идеальных пропорций, утверждает издание ELLE.

Благодаря своим изящным модным решениям Кэти Холмс подтверждает, что леггинсы могут быть не только удобной одеждой, но и стильной частью гардероба.

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