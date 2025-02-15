Модные цвета весны-2025: Кендалл Дженнер показала альтернативу пудровому

Кендалл Дженнер – одна из самых влиятельных фигур в мире моды. Ее стилю подражают миллионам людей по всему миру, а ее появление на подиумах и светских мероприятиях всегда вызывает фурор. Модель сотрудничала со многими известными модными домами, такими как Chanel, Dior, Versace, Givenchy и создавала собственные коллекции одежды и аксессуаров в сотрудничестве с брендами.

Видео дня

Недавно селебрити заметили в свежем весеннем цвете, который должен стать трендом сезона весна-лето 2025. Детали рассказало издание WhoWhatWear.

Модные эксперты говорят, что пудро-розовый цвет станет основным трендом весны. Этот нежный и романтичный оттенок уже можно увидеть на подиумах мировых брендов и в коллекциях известных дизайнеров.

Кендалл Дженнер предложила альтернативу пудровому. При выходе из показа Calvin Klein на NYFW Дженнер заметили в пальто-накидке мятно-зеленого цвета.

Мятный цвет имеет множество преимуществ. Он отлично сочетается с другими пастельными оттенками, такими как пудро-розовый, голубой, лавандовый и персиковый. Также он гармонично смотрится с более насыщенными цветами, например серым, белым, бежевым и даже черным.

Этот цвет подходит для создания разнообразных образов – от романтических и женственных до более современных и casual. Можно выбрать мятное платье для особого случая или добавить несколько аксессуаров этого цвета к своему повседневному наряду.

Тенденцию можно увидеть на подиумах весна-лето 2025 от Prada, Valentino и Chloé. Мятные оттенки станут идеальным вариантом в период межсезонья.

Кстати, весной 2025 года в моду вернутся интересные акцентные штаны, которые когда-то любила стилизовать принцесса Диана. OBOZ.UA рассказывал о вернувшихся через десятилетия трендах.

Также OBOZ.UA объяснял, какой непопулярный цвет джинсов стал трендом 2025 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.