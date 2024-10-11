Motorola придумала автоматически раскладывающийся телефон: как это работает

Нулевые годы возвращаются, по крайней мере, в технологиях. Так уже некоторые крупные бренды продемонстрировали и даже успели вывести на рынок складные смартфоны. Но бренд Motorola, принадлежащий компании Lenovo, пошел еще дальше.

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Как пишет издание iTechua, бренд получил на патент на смартфон-раскладушку, спроектированный на базе механического шарнира. Его особенность состоит в том, что он может складываться и раскладываться без физического усилия со стороны владельца.

Патент, полученный Motorola, называется "Автономное управление форм-фактором складывающегося мобильного устройства". По задумке, на смартфон устанавливаются датчики, которые следят за движениями и действиями пользователя и, согласно им, управляют положением корпуса гаджета.

Похожее можно найти в планшетах и компьютерах Apple. Там эта функция называется Center Stage. Встроенная камера оценивает положение человека в кадре и регулирует корпус таким образом, чтобы человек всегда был по центру изображения.

Согласно документам, попавшим в сеть, шарнир для складывающегося смартфона Motorola спроектировали с использованием специальных материалов, способных изменять форму. К примеру, сплавов с эффектом памяти, которые NASA разработала для построения космических кораблей. Эти материалы уже использовали в своих запатентованных технологиях Apple и Honor.

Если говорить о Motorola, то в их смартфоне материал шарнира должен реагировать на нагрев. Это должно позволить устройству автоматически регулировать свое раскрытие. В дополнение к инновационным материалам, шарниром будут управлять миниатюрные двигатели.

Пока неизвестно, планирует ли Motorola применить полученный патент в своей продукции. И если да, то когда стоит ждать выхода подобного устройства на рынок.

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