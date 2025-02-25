Может навредить репутации: Apple пыталась скрыть важную особенность iPhone 16e

Apple представила iPhone 16e – бюджетную версию смартфона с упрощенными характеристиками по сравнению с основной линейкой. Главной новацией стала интеграция модема на базе чипа C1, созданного самой Apple.

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Однако технология чипа C1 остается недостаточно раскрытой, что может негативно повлиять на репутацию компании и повлечь финансовые потери. По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple не была полностью уверена в целесообразности продвижения этой модели с новым компонентом.

Есть несколько причин, по которым возникли сомнения в использовании чипа C1.

Во-первых, хотя Apple работала над ним около семи лет, существует риск, что Qualcomm может выдвинуть претензии по поводу нарушения патентных прав и требовать роялти.

Во-вторых, по своим характеристикам новый модем пока уступает решениям от Qualcomm. Поэтому есть риск получить волну критики от пользователей при сравнении производительности.

По словам Гурмана, потенциал C1 еще не реализован в полной мере. Apple стремится интегрировать модем непосредственно в процессор, что позволит снизить энергопотребление и производственные затраты. Однако, эти изменения могут произойти не ранее 2028 года.

В то же время компания уже производит тестирование чипа C2, который, по прогнозам, будет использоваться в премиальных моделях iPhone в 2026 году.

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