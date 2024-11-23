Можете испортить урожай: где на огороде нельзя сажать бархатцы

Бархатцы считают одним из главных украшений клумб и палисадников – они долго и ярко цветут и при этом почти не нуждаются в уходе. Любят растение и огородники, с его помощью защищающие урожай от вредителей и грибковых заболеваний.

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Какую пользу приносят бархатцы на огороде рассказало издание "На пенсии". А заодно и объяснило, где нельзя высаживать эти цветы, чтобы не навредить урожаю.

Для чего бархатцы сажают на огороде

Защитное действие на другие растения оказывает характерный аромат этих цветов. В запахе содержатся фитонциды, которые отгоняют вредителей от самих цветов. Так же они влияют и на соседние растения.

А еще яркие лепестки привлекают насекомых-опылителей. Тем самым они помогают, например, увеличить урожай огурцов, зависящих от пчел и бабочек. А заодно отгоняют от них тлей. Розы, страдающие мучнистой росой и черной пятнистостью, получают нужную им защиту от такого соседства. Вдобавок бархатцы обогащают для них почву. А вот лук такой цветущий барьер защищает от луковой мухи, а заодно делает вкус овоща более мягким.

Где соседство с бархатцами нежелательно

С одной стороны цветок способен защитить капусту от белокрылых бабочек капустниц. С другой – подавляет рост початков. Поэтому на такой грядке лучше применять другие способы защиты.

Это ограничение касается всех видов капусты. Но не только их. Отрицательно сказаться на урожайности может соседство бархатцев с редькой, редисом, репой, а также бобовыми – горохом, фасолью и соей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цветы высаживать рядом, чтобы получить стильную клумбу.

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