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Можно будет просто напеть: в YouTube Music запустили новый инструмент распознавания песен

Анна Онищенко
NewsLife
1 минута
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Можно будет просто напеть: в YouTube Music запустили новый инструмент распознавания песен

Современный мир онлайн-технологий стремительно развивается, предлагая пользователям новые возможности для удобного прослушивания и поиска треков. Стриминговые платформы соперничают за внимание миллионов пользователей, постоянно совершенствуя свои сервисы.

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YouTube Music запустил новую функцию, которая может изменить способ нашего взаимодействия с музыкой. Об этом более подробно рассказал Tech Crunch.

Функция распознавания песен

Представьте себе ситуацию: вы услышали мелодию, застрявшую у вас в голове, но не знаете ее название или исполнителя. Раньше вы могли пытаться вспомнить фрагмент текста и искать его в интернете или спрашивать у друзей, но теперь вы сможете найти его за считанные секунды.

Не так давно YouTube Music добавили функцию распознавания песен. Теперь, когда вы нажимаете поиск в программе, вы увидите значок волны или микрофона, который будет сообщать о том, что вы можете найти название песни, напевая или иным образом воспроизводя ее.

Можно будет просто напеть: в YouTube Music запустили новый инструмент распознавания песен

Этот инструмент очень похож на Shazam, которой может найти название уже звучащей песни, но является гораздо более универсальным, удобным и инновационным. С начала этого года он официально доступен всем пользователям iOS и Android.

Новая функция разговорного радио в YouTube Music

YouTube Music также тестирует новую экспериментальную ИИ функцию разговорного радио. Она доступна для отдельных пользователей Premium в Соединенных Штатах.

Благодаря этому инструменту люди могут создать собственную радиостанцию, описав искусственному интеллекту то, что они хотят услышать. Например, можно задать запрос "бодрые поп-хиты" или "атмосферные песни для путешествия".

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