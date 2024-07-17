Можно будет просто напеть: в YouTube Music запустили новый инструмент распознавания песен

Современный мир онлайн-технологий стремительно развивается, предлагая пользователям новые возможности для удобного прослушивания и поиска треков. Стриминговые платформы соперничают за внимание миллионов пользователей, постоянно совершенствуя свои сервисы.

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YouTube Music запустил новую функцию, которая может изменить способ нашего взаимодействия с музыкой. Об этом более подробно рассказал Tech Crunch.

Функция распознавания песен

Представьте себе ситуацию: вы услышали мелодию, застрявшую у вас в голове, но не знаете ее название или исполнителя. Раньше вы могли пытаться вспомнить фрагмент текста и искать его в интернете или спрашивать у друзей, но теперь вы сможете найти его за считанные секунды.

Не так давно YouTube Music добавили функцию распознавания песен. Теперь, когда вы нажимаете поиск в программе, вы увидите значок волны или микрофона, который будет сообщать о том, что вы можете найти название песни, напевая или иным образом воспроизводя ее.

Этот инструмент очень похож на Shazam, которой может найти название уже звучащей песни, но является гораздо более универсальным, удобным и инновационным. С начала этого года он официально доступен всем пользователям iOS и Android.

Новая функция разговорного радио в YouTube Music

YouTube Music также тестирует новую экспериментальную ИИ функцию разговорного радио. Она доступна для отдельных пользователей Premium в Соединенных Штатах.

Благодаря этому инструменту люди могут создать собственную радиостанцию, описав искусственному интеллекту то, что они хотят услышать. Например, можно задать запрос "бодрые поп-хиты" или "атмосферные песни для путешествия".

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