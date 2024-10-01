Можно скачать бесплатно: Microsoft выпустила пробную версию Windows 11

Microsoft анонсировала выход обновленной версии своей самой современной операционной системы Windows 11 и уже дала пользователям возможность ознакомиться с ней. В сети появился полностью легальный файл версии ОС Windows 11, получившей название 24H2.

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Как пишет издание NeoWin, образы Windows 11 версии 24H2 доступны на разных языках. При этом можно загрузить несколько модификаций операционной системы – как для бизнеса, так и для личного использования. Доступны:

Windows 11 версии 24H2 Enterprise/LTSC 2024;

Windows Server 2025 (Server edition на основе версии 24H2);

Azure Stack HCI версия 24H2.

Все образы включают в себя апдейт KB5043080, который повышает номер сборки до версии 26100.1742. Ссылки на загрузку разных версий на всех доступных на сегодняшний день языках опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) техноблогер Bob Pony. Чтобы получить нужную вам версию, воспользуйтесь ссылкой на соответствующее сообщение.

Ознакомительные образы не требуют активации. Однако использовать обновленную Windows 11 можно только в течение 90 дней. Эксперты ожидают, что Microsoft опубликует в общем доступе полную операционную систему до завершения этого периода. Впрочем, официальной даты релиза версии 24H2 пока нет. Журналисты и блогеры указывают только на косвенные признаки того, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Windows 11 начала "стыдить" владельцев маломощных компьютеров.

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