Мультик 'Ваяна-2' побил рекорд, даже не выйдя в прокат

Сиквел популярного мультфильма "Ваяна", который даже еще не вышел в прокат, уже успел побить первый рекорд. Зрители в США продемонстрировали небывалый интерес к картине.

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Как пишет издание THR, по данным интернет-магазина Fandango, в понедельник анимационный фильм студии Walt Disney Animation Studios стал рекордсменом по предварительным продажам билетов первого дня. На "Ваяну 2" было продано больше билетов, чем на любой другой анимационный фильм 2024 года.

При этом лента обошла даже главный хит года – мультфильм "Мыслями наизнанку 2". Более того, сиквел "Ваяны" стал в США четвертым по предпродажам билетов на любые премьеры. Он пропустил вперед только "Дедпула и Росомаху", "Wicked: Чародейку" и "Дюну: Часть 2".

Продолжение "Ваяны" стартует в американских кинотеатрах 27 ноября. В США это будет среда перед Днем благодарения, а за 5 дней до проката должно выйти продолжение "Гладиатора" Ридли Скотта от Paramount и "Wicked: Чародейка" от Universal. Владельцы американских кинотеатров рассчитывают, что трио долгожданных новинок поддержит продажу билетов после тяжелого начала третьего квартала.

Режиссерами "Вояны 2" стали Дэвид Деррик-младший, Джейсон Хенд и Дэна Леду Миллер. К озвучиванию главных ролей вернулись Аулии Кравальо и Дуэйн Джонсон. История снова рассказывает о Ваяне Ваялики. Девушка подросла и теперь отправляется в неожиданное приключение в давно потерянных водах, куда ее зовут предки. Джонсону снова досталась роль полубога Мауи.

Оригинальная картина о полинезийской девушке вышла в 2016 году. Первая "Ваяна" собрала в прокате более 687 миллионов долларов по всему миру.

Продолжение истории сначала разрабатывалось как телесериал, но затем проект перевели в формат полнометражного анимационного фильма. В картине прозвучат новые песни от Эбигейл Барлоу и Эмили Бир, продюсерами "Ваяны 2" выступают Кристина Чен и Иветт Мерино.

Трейлер сиквела Disney выпустил в конце мая. За первые сутки его просмотрели 178 миллионов раз. Это больше, чем любой другой трейлер фильма в истории анимации Disney, включая ленты Walt Disney Animation Studios и Pixar. "Ваяна" относится к наследию первой из этих студий.

В украинском прокате мультфильм также выйдет в ноябре. Дата премьеры в прокатных планах – 28 ноября.

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