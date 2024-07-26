'Мыслями наизнанку-2' стал самым успешным анимафильмом в истории: какие мультики еще собрали миллиард

На вершине списка самых кассовых голливудских мультфильмов перестановка. Диснеевское "Ледяное сердце 2" обогнал сиквел "Мысками наизнанку" от Pixar.

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Как пишет издание The Hollywood Reporter, подсчеты за минувшие выходные показали, что премьера пересекла отметку в 1,462 млрд долларов сборов. При этом 601 миллион долларов из них удалось собрать на внутреннем американском рынке, а 861,8 – за пределами США.

Таким образом, "Ледяное сердце 2" с итогом в 1,451 млрд долларов опустилось на вторую строчку. Полный список анимационных фильмов-миллиардеров на сегодняшний день выглядит так:

"Мыслями наизнанку 2", Pixar – 1,462 млрд долл.;

"Ледяное сердце 2", Disney – 1,451 млрд долл.;

"Братья Супер Марио в кино", Illumination – 1,361 млрд долл.;

"Ледяное сердце", Disney – 1,274 млрд долл.;

"Суперсемейка 2", Pixar – 1,242 млрд долл.;

"Миньоны", Illumination – 1,157 млрд долл.;

"История игрушек 4", Pixar – 1,072 млрд долл.;

"Гадкий я 3", Illumination – 1,032 млрд долл.;

"В поисках Дори", Pixar - 1 млрд дол.

При этом "Мыслями наизнанку 2" поднялась на общее 13 место в сводном списке самых кассовых фильмов всех времен. Также анимация смогла обойти по сборам прошлогоднего рекордсмена – фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом. К тому же лента находится в шаге от того, чтобы обойти "Суперсемейку 2" по домашним сборам в США.

Успех "Мыслями наизнанку 2" называют самым большим сюрпризом сезона. Во-первых, в последнее время родители стали отдавать предпочтение домашнему просмотру анимационных премьер с детьми, поэтому мультфильмы в кинотеатральном прокате сейчас собирают не очень большую кассу. К тому же, в последнее время у студии Pixar начались проблемы – сразу три ее ленты подряд не дошли до широкого проката и были выпущены в стриминге.

Вторая часть мультфильма об эмоциях представляет новый набор главных персонажей. По мере того, как главная героиня ленты Райли становится подростком, в ее голове вместе с Радостью, Печалью, Гневом, Страхом и Отвращением поселяются Тревога, Зависть, Тоска и Конфуз. Фильм называют блестящим высказыванием об эмоциональных изменениях, которые приносит половое созревание, и многие педагоги и психологи пропагандируют его как учебный материал и повод для разговоров с подростками.

"Мыслями наизнанку 2" стартовал в прокате 14 июня этого года и достиг отметки в 1 млрд долларов сборов за рекордные для анимационного фильма 19 дней. Для сравнения, касса первой части мультфильма за все время проката составила 858,8 млн. долларов.

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