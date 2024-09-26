'Мыслями наизнанку' получит продолжение: Pixar назвала дату выхода мультсериала и показала тизер

На фоне невероятной популярности и высоких кассовых сборов мультсериала "Мыслями наизнанку – 2" в Pixar решили ловить волну успеха и выпустить мультсериал-спинофф раньше, чем планировали. Продолжение будет иметь 4 эпизода – и все выйдут сразу в день релиза.

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Стало известно, что уже 11 декабря 2024 года на Disney+ выйдет Dream Productions ("Студия сновидений"). Детали рассказало издание Variety.

Новый мультсериал расскажет историю о студии, которая производит сны в голове Райли.

В процессе взросления Райли ее воспоминания нуждаются в дополнительной обработке, поэтому Джой и другие основные эмоции отправляют их в Студию сновидений. Самодовольный режиссер дневных мечтаний стремится попасть в высшую лигу ночных сновидений.

Спинофф был анонсирован в августе после безумного успеха "Мыслями наизнанку – 2" и по предварительным прогнозам должен был выйти в 2025 году.

"Мы рады, что поклонникам не придется долго ждать, чтобы получить еще больше замечательного контента из мира "Мыслями наизнанку". Мультсериал углубляется в одну из любимых частей первого фильма – исполнение мечт Райли", – прокомментировал Пит Доктер, главный креативный директор Pixar.

Еще один другой мультсериал Pixar, "Win or Lose", выйдет 19 февраля 2025 года. Это будет первый полноценный оригинальный анимационный сериал студии на восемь эпизодов. Мультфильм расскажет, что на самом деле чувствуют восемь разных персонажей в течение недели перед большой игрой. Среди героев – неуверенные в себе дети, их родители и даже влюбленный судья.

Каждая серия будет иметь уникальный визуальный стиль.

По словам Пита Доктера, эти два мультсериала продемонстрируют лучший творческий потенциал Pixar.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как "Мыслями наизнанку – 2" стал самым кассовым мультипликационным фильмом Pixar, обогнав "Суперсемейку – 2".

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