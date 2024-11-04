На что посмотреть в Польше: путеводитель для туриста-новичка

Польша привлекает туристов невысокими ценами, вкусной кухней и аутентичным колоритом, поэтому украинцам, несмотря на историческую и культурную близость, точно будет на что посмотреть в соседней стране. Погода в Польше почти не отличается от нашей, только в верхней части Судет и Карпат наблюдаются признаки горного климата.

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Польша предлагает незабываемый горный отдых в Высоких Татрах или Судетах, прогулки побережьем Балтийского моря или исторические экскурсии по старыми районами городов. Издание The Guardian рассказало, что можно посмотреть в Польше и опубликовало путеводитель для туриста-новичка.

Познань

Познань – город в центральной части западной Польши, расположенный на Поозерье Великопольском, на реке Варта. Это один из дневнейших польских городов. Стоит посмотреть старый город, невероятные озера, музей Rogalowe и Enigma Cipher Center, проливающий свет на жизненно важную роль, которую сыграли польские взломщики кодов в препятствии нацистам.

Гордостью города есть и музеи и культурные заведения:

Национальный музей;

Археологический музей;

Познанская филармония имени Тадеуша Селиговского;

Познанский музей музыкальных инструментов;

Музей армии;

Заповедник "Метеорит Мораско" – одно из самых больших в Европе скоплений метеоритных кратеров.

Варшава

Варшава была разрушена в конце Второй мировой войны, поэтому тот факт, что сейчас это оживленный мегаполис с двухмиллионным населением, занявший первое место в опросе "Лучшее направление для туризма Европе" в 2023 году, не может не поражать.

Чтобы получить хороший урок из современной истории Польши в сочетании со вступлением в науку об освещении, отправляйтесь в Музей неона, замечательную коллекцию неоновых вывесок времен холодной войны. В Варшаве действует несколько десятков разных музеев. Среди важнейших: Королевский замок, Национальный музей, Музей независимости, Железнодорожный музей, Музей Войска Польского, Музей Варшавского восстания, Варшавский музей современного искусства.

Сопот

Сопот – это ворота в польскую Ривьеру, лучший пляжный курорт Польши с несколькими километрами золотого пляжа, окруженный защищенными дюнами, самым длинным пирсом в Европе и восстановленной архитектурой. Это город на севере Польши, расположенный на берегу Гданьского залива. В Сопоте расположен самый длинный в Европе деревянный морской пирс, длина которого 515,5 метров.

Мазурское поозерье

Мазурское поозерье – озерное плато, которое на севере врывается в Поморскую низменность, на юге переходит в Мазовецко-Подляску низменность. Здесь преобладает ледниково-аккумулятивный рельеф с большим количеством холмов и ярусов, соединенных многочисленными реками.

Кроме полезных для здоровья походов здесь можно взять напрокат байдарку или каноэ, чтобы прокатиться по одному из двух тысяч озер в одном из самых отдаленных регионов Польши. Далее к востоку находится Беловежская пуща, огромный первобытный лес. В лесу живут сотни бизонов, так что стоит быть осмотрительными.

Лодзь

История Лодзи берет свое начало еще в средневековье, а самый высокий расцвет города приходится на XIX век. Это старый промышленный город. Мануфактуры и механизированные фабрики строились в стиле классицизма с использованием железобетонных конструкций, поэтому город получил прозвище "польского Манчестера".

Но не промышленностью единой живет Лодзь. Следует посетить Музей искусства книги, Музей кинематографии, расположенный во дворце Шайблера, и Музей традиций независимости, занимающий здание исторической царской тюрьмы.

Среди достопримечательностей также:

Площадь Свободы и Ратуша;

дворец Максимилиана Гольдфедера;

дворец Познанских;

Белая фабрика – музей текстильной промышленности;

дворец Кароля Шайблера;

еврейское кладбище – самое большое в Европе.

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