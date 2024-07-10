На итальянском побережье, куда едут миллионы туристов, откроют аэропорт: как добраться

Амальфитанское побережье – уникальное место, воплощение идеальной гармонии природы и архитектуры. Это южное побережье Салернского залива полуострова Сорренто, включающее в себя ряд маленьких населенных пунктов – Амальфи, Атрани, Конка-дей-Марини, Корбара, Фуроре, Майори, Позитано, Праяно, Равелло, Скала, Трамонти и т.д.

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Побережье Амальфи – один из самых популярных туристических маршрутов. Согласно информации Euronews добраться до итальянской жемчужины станет легче.

Новый аэропорт

Окрашенные пастельными красками здания, скалы с террасами, лимонные рощи и чистая прозрачная на побережье Италии Амальфи привлекают около пяти миллионов туристов в год.

Аэропорт Салерно Коста д'Амальфи обновляется и открывается как коммерческий, а полеты начнутся уже в июле этого года.

Береговая линия поражает невероятной красотой, однако добраться до Амальфи непросто. Чтобы отдохнуть, например, в таких городах как Амальфи и Позитано, приходилось лететь в аэропорт Неаполя, а затем воспользоваться комбинацией поездов и автобусов, чтобы доехать до конечного пункта назначения.

Путешественникам будет приятно услышать, что в этом году будет проще добраться в регион, поскольку ближайший аэропорт должен начать международные рейсы.

Как добраться до побережья Амальфи

Аэропорт Салерно Коста д'Амальфи расположен в 45 километрах к юго-востоку от города Амальфи. Он также находится в 21 км от Салерно, который сейчас используется в качестве еще одной точки входа к побережью, куда туристы прибывают поездом и пересаживаются на местные автобусы.

Аэродром был построен в 1926 году и в течение многих лет служил военным аэропортом, летной школой, центром пожарных и частным аэропортом. В 2016 году он полностью закрылся.

Теперь Салерно Коста д'Амальфи снова откроется для международных рейсов. Была удлинена взлетно-посадочная полоса и ведутся работы над новым пассажирским терминалом, который будет завершен к 2027 году.

11 июля испанская бюджетная авиакомпания Volotea запускает коммерческие рейсы из аэропорта Салерно Коста д'Амальфи (QSR).

Компания уже анонсировала четыре маршрута, соединяющих побережье с Кальяри, Вероной и Катанией в Италии и Нантом во Франции. Рейсы в Нант и Кальяри начнутся в июле, а в Верону и Катанию – в сентябре.

EasyJet также предлагает прямые рейсы из Салерно Коста д'Амальфи и таких аэропортов, как Лондон Гатвик и Базель.

Власти говорят, что развитие будет продолжаться до 2043 года, до этого времени аэропорт надеется обслуживать около шести миллионов пассажиров в год.

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