На каких пляжах Европы нет убийственной жары: варианты для фантастического отпуска

Рекордная жара в Украине продолжается. Отметки на термометрах доходят до невероятно высоких показателей. Эксперты в области туризма говорят, что от жары можно спрятаться… на курортах. Да, это не шутка. Популярные морские направления в Средиземноморье также страдают от высоких температур, поэтому их привлекательность начинает снижаться.

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А вот некоторых не очень известных пляжах Европы можно комфортно провести время. OBOZ.UA собрал лучшие пляжные направления, где нет убийственной жары.

Лагуш, Португалия

Скалы Лагуша – идеальное место для отдыха. Можно насладиться старым городом с невероятной крепостью Понта-да-Бандейра, удивительными скалами и прекрасными пляжами. Актуальным это направление будет и для любителей активного отдыха. Среди развлечений: серфинг, катание на горных велосипедах, пешие прогулки по тропе Понта-да-Пьедаде, что приведут к пляжу Дона-Ана – там можно поплавать с маской и полюбоваться подводным миром. Лагуш – место волшебных известняковых гротов и уединенных бухт, где каждый найдет себе занятие по душе.

До Лагуша можно добраться из Лиссабона менее чем через четыре часа поездом с одной пересадкой в Албуфейри.

Биарриц, Франция

Франция – это не только Лазурное побережье. Приморский юго-западный город Биарриц не столь страдает от жары. Температура воздуха составляет от 23 до 29 ° C, что является более комфортной альтернативой средиземноморским пляжам.

Биарриц находится всего в часе езды к северу от Сан-Себастьяна, на французской стороне Страны Басков. Город привлекает любителей серфинга длинными песчаными пляжами и большими волнами. Не стоит обходить рынок Marché aux Halles de Biarritz, чтобы порадовать себя свежими морепродуктами и настоящим французским сыром.

От парижского вокзала Монпарнас до Биаррица можно доехать всего за 4 ветки.

Сан-Себастьян, Испания

Сан-Себастьян – рай для любителей серфинга. В то время как юг Испании страдает от сильной жары, на севере страны ситуация куда лучше. В курортном городе Сан-Себастьяне температура воздуха сейчас составляет от 23 до 27°C. В этом баскском городе есть все, что можно желать от городского пляжного отдыха. Отсюда, кстати, можно быстро добраться до лучших мест для серфинга в Испании – от Саррауса до пляжа Сурриола.

Из Мадрида и Парижа в Сан-Себастьян можно добраться поездом примерно за 5,5 часов.

Пензанс, Великобритания

Великобритания – точно не первое место, которое приходит в голову при упоминании о пляжном отдыхе, но Корнуолл, расположенный на юго-западном полуострове страны, поражает своей природой.

Ньюквей и Перранпорт – идеальные места для серфинга. Береговая линия Пензанс – прекрасный вариант для пляжного отдыха. Если температура 18 °C все же несколько прохладная для вас, можно погреться в 30-градусной воде открытого бассейна Пензанса, построенного в стиле ар-деко – соленая вода поступает туда из геотермальной скважины. После этого следует прогуляться к замку Сент-Майклс-Маунт.

Из Лондона можно доехать на восьмичасовом поезде.

Юрмала, Латвия

Латвия располагает 500-километровой береговой линией с белыми песками и сосновыми лесами. Юрмала предлагает деревянные прибрежные виллы в стиле модерн – можно наслаждаться тихой набережной и видами на закат.

Юрмала находится всего в 35 минутах езды на поезде от столицы Латвии Риги.

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