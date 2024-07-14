На какую дату перенесли Успение праведной Анны: что это за праздник

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. День Успения праведной Анны тепер отмечается 25 июля.

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День посвящен святой Анне, матери Девы Марии, которая считается покровительницей матерей и женщин. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Успения святой Анны

До перехода на новоюлианский календарь, верующие чествовали Успение праведной Анны 7 августа. С 1 сентября 2023 года дата изменилась. Теперь праздник приходится на 25 июля.

Праведная Анна была матерью Девы Марии. Она была женой Иоакима и переехала с ним в Назарет Галилейский. До самой старости Анна не могла забеременеть, а у евреев бесплодие считалось тяжким проклятием. По легенде, Анна однажды проходила под лавровым деревом и заметила на нем гнездо с птенцами. Она начала искренне молиться Богу, чтобы тот послал ему ребенка и пообещала посвятить ребенка служению Господу. Тогда Анне явился архангел Гавриил и сообщил, что скоро у нее родится девочка – Мария, которая будет иметь особую миссию.

Святую Анну особенно чествуют беременные и женщины, стремящиеся родить ребенка. Издавна говорили, что если обратиться с молитвой к святой Анне, она обязательно поможет.

Народные запреты

Издавна говорили, что беременным женщинам в этот день лучше вообще ничего не делать, ведь любое дело может негативно отразиться на жизни и здоровье ребенка. Нельзя было даже шить или убирать дома.

Также церковь не советует в день Успения Анны устраивать громкие застолья. Лучше провести день в молитве и прислушиваться к себе.

Молитвы к праведной Анне

Заступническая молитва

С сердцем, полным искреннейшего уважения, предаюсь Тебе, блаженная святая Анна!

Ты – это привилегированное и особенно любимое сотворение, которое своими необыкновенными добродетелями и святостью заслужило себе Бога на высшую милость: дать жизнь сокровищнице всех благ, той блаженной между женщинами, Матери Воплощенного Слова, Пресвятой Деве Марии.

Прошу Тебя, милостивейшая Святая, призывай принять меня в число Твоих праведных слуг.

Молитва будущей матери за покровительством Святой Анны

"Преславная мать Анна, Всевышний Господь сделал тебя защитницей и покровительницей всех беременных. Ревно прошу тебя, благослови меня и дитя мое, которое я ношу под сердцем, и да одарит его Господь благими задатками. за мое дитя, умоляю Тебя о помощи Божьей жизни, святой молитве и благочестивой мысли Анны, помоги мне в тяжелое время моих родов. , детям Божиим через святое Крещение, а через доброе воспитание – верным чадам Святой Церкви Господа, на тебя полагаюсь.

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