На Майорке готовят радикальные меры из-за нашествия туристов: что изменится

Испанский остров Майорка оказался в числе тех регионов Европы, которые страдают из-за чрезмерного количества туристов. Именно поэтому со следующего сезона местные власти введут более жесткие ограничения, чтобы покорить наплыв приезжих.

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Как пишет издание Mirror, о новых "смелых" ограничениях объявила глава правительства Балеарских островов Магра Прокхенс. По ее словам, жители Майорки начали беспокоиться из-за всплеска популярности острова у туристов. В летние месяцы они даже выходили на протесты, требуя перехода к более устойчивому подходу к туризму.

Прокхенс заявила, что власти Майорки прислушались к их требованиям и готовят пакет как немедленных, так и долгосрочных решений, которые помогут стабилизировать поток туристов. Однако при этом подчеркнула, что полного пересмотра нынешней модели туризма не будет. "Туристам всегда рады", – заверила глава местной администрации.

Какие именно это будут меры, пока неизвестно. Власти как раз работают над комплексом ограничений, которые позволили бы уменьшить количество приезжих и при этом не снизить доходы острова от туризма. "Движение к устойчивому развитию и благополучию всех жителей – одна из главных задач, стоящих перед Балеарскими островами. Вот почему мы должны трансформировать нашу модель с помощью смелых мер, необходимых до следующего сезона, чтобы изменить будущее наших островов с общей дорожной карты", — написала Прокхенс в своих соцсетях.

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