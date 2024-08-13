На Майорке протестующие захватили популярный пляж: им надоели толпы туристов

Массовый туризм продолжает создавать большие проблемы для жителей некоторых европейских стран. Местами начало доходить до протестов.

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Так на испанском острове Майорка местные жители в минувшие выходные захватили популярный пляж. Как сообщает Euronews, таким образом они решили продемонстрировать властям, что недовольны тем, как они контролируют потоки туристов.

Среди основных претензий, которые выдвигали люди – отсутствие доступного жилья, которое массово снимают приезжие, перегруженная система здравоохранения и неуважительное поведение гостей острова. Чтобы сопротивляться, люди объединились в движение Occupem Les Nostres Platges ("Мы занимаем наши пляжи").

Участники акции протеста положили полотенца на песок и символически погрузились в море. Так они пытались призвать местные власти наложить ограничения на туризм. Всего в акции приняло участие более 100 человек. Демонстранты на пляже С'Ареналь заявили, что больше не могут наслаждаться своим районом, потому что в нем стало слишком много туристов. Некоторые жаловались, что из-за чрезмерного количества отдыхающих местные жители потеряли возможность посещать пляжи.

"Исчезновение местной культуры, рост стоимости жизни, невозможность жить здесь и ухудшение общественных услуг – многие туристы понимают это, потому что они знают, что это значит в их родных местах", – вот на что пожаловался журналистам один из демонстрантов.

Известно, что в прошлом году Майорку посетило рекордное количество иностранных туристов – 14 миллионов. Тогда жители острова начали размещать на пляжах Майорки самодельные фальшивые знаки, предписывающие туристам держаться подальше от обозначенного места. Похожие акции проходили и на соседней Ибице.

В этом году тенденция сохранится. Еще до начала летнего сезона Майорку посетило более 6 миллионов туристов – это на 8% больше, чем за тот же период годом ранее.

Известно, что власти Балеарских островов, куда входят Майорка, Минорка, Ибица и другие, уже отреагировали на жалобы жителей. Они создали специальный комитет, в который вошли представители туристического сектора и гражданского общества. Комитет планирует разработать средства сдерживания влияния туризма. Среди предлагаемых изменений – усиление контроля за нелегальным размещением туристов, назначение 27 новых инспекторов и введение штрафов до 80 000 евро за нарушение требований законодательства о туризме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие ограничения пришлось ввести властям Венеции для борьбы с туристами.

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