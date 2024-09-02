На Netflix выйдет продолжение культового сериала 'Острые козырьки': что известно о фильме

Поклонники Киллиан Мерфи наконец-то дождались – на экраны выйдет продолжение сериала "Острые козырьки". Первый сезон гангстерской истории вышел в 2013 году. Криминально-драматический телесериал описывает жизнь семьи Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

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"Острые козырьки" возвращаются на Netflix. Киллиан Мерфи снова сыграет роль бирмингемского гангстера Томми Шелби в продолжении культового сериала.

Актерский состав обещает быть звездным:

Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер", "Тихая мощь");

Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Миссия невыполнима");

Барри Кеоган ("Солтберн", "Банши из Инишерина").

"Кажется, Томми Шелби еще не закончил со мной. Очень приятно снова сотрудничать со Стивеном Найтом и Томом Харпером", – прокомментировал Киллиан Мерфи.

Фильм станет эпическим продолжением шестисезонной гангстерской саги, отмеченной большим количеством наград, в том числе премией BAFTA. Действие фильма разворачивается в Бирмингеме между 1919 и 1934 годами. Сериал "Острые козырьки" рассказывает о подъеме и упадке семьи Шелби, и их жизни в мире, охваченном радикальными социальными, экономическими и политическими изменениями.

Режиссером фильма стал Том Харпер, который уже был в этой должности, когда работал над эпизодами первого сезона в 2013 году.

Последний сезон вышел в 2022 году. Тщательный подход к мужской одежде вызвал новую моду, и Лео Вудолл из "One Day" назвал это шоу ключевым источником вдохновения. "Я смотрел сериал Peaky Blinders, надел шляпу в стиле Peaky Blinders и подумал: "Я хочу быть актером", – сказал он Netflix.

В последний раз, когда мы видели Томми Шелби в финале 6 сезона, он ехал верхом на белом коне, намереваясь начать новую жизнь.

Сюжет нового фильма все еще держится в тайне, Найт подчеркнул, что это будет взрывная глава в истории "Острых козырьков".

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