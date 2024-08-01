На популярном острове в Италии построят барьер, чтобы туристы не приближались к нему на лодках

Капри – это остров в Тирренском море, входящий в состав Итальянской провинции Неаполь. Он известен своей потрясающей природной красотой и историческими достопримечательностями.

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Это место уже на протяжении многих лет привлекает тысячи туристов, среди которых не редко можно увидеть мировых звезд. Но недавно стало известно, что там построят барьер от туристических лодок, рассказывает The Telegraph.

Сейчас количество туристов на острове превышает количество всего населения. В мае и июне в среднем 16 000 иностранцев посещают Капри, население которого составляет всего 13 000 жителей.

Но вместе с популярностью приходят и проблемы, ведь толпы людей оказывают значительное давление на экосистему и инфраструктуру острова. В этом году местные власти решили принять меры по сохранению природной красоты Капри и уменьшению негативного влияния массового туризма.

Мэр Анакапри Франко Черротта предложил установить барьер из 40 буев в 100 метрах от берега. Он протянется на 6 километров вокруг западного края острова, что ограничит доступ к самым известным и красивым местам. Посетители будут вынуждены бросать якорь за пределами этого периметра, а туроператоры, организующие однодневные круизы в Голубой грот, должны будут менять свои маршруты.

"Никто не имеет права наносить ущерб окружающей среде или рисковать травмировать детей в зонах купания", – подчеркнул Черротта в интервью The Telegraph.

Реакция общественности и бизнеса

Туризм приносит значительные доходы экономике, а барьер может снизить количество туристов, желающих насладиться видами с воды. Поэтому далеко не все поддерживают новые меры. Компании по аренде лодок выражают возмущение, заявляя, что барьер навредит их бизнесу.

Однако некоторые местные жители поддерживают инициативу мэра. Они отмечают необходимость защиты островной экосистемы и уменьшение давления на инфраструктуру.

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