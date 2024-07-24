На Сицилии не работал важный аэропорт: что случилось и какие трудности для туристов

Путешественники, намеревавшиеся посетить для отдыха итальянский остров Сицилия, вынуждены были отложить свои планы. Свою работу временно приостанавливал международный аэропорт Катания.

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Как пишет издание Euronews, причиной временного закрытия стало извержение вулкана Этна. Облако пепла от него поднялось на высоту 8 км, что делает полеты гражданской авиации опасными. Именно поэтому руководство аэропорта приняло решение отменить или изменить маршруты своих рейсов.

Ограничения продолжались несколько часов во вторник, 23 июля. Судя по онлайн-табло, аэропорт уже возобновил работу и отправляет и принимает рейсы в нормальном режиме.

Почему закрытие аэропорта Катания так важно

Сицилия является самым большим островом Средиземноморья. По площади она вдвое больше Кипра – самостоятельной страны. Чтобы пересечь ее с востока на запад, понадобится не менее восьми часов. При этом аэропорт Катания является самым большим аэропортом на острове и третьим в Италии. По состоянию на 2022 год он принимал более 10 миллионов пассажиров в год.

Безопасно ли сейчас путешествовать на Сицилию

Местные власти убеждают – поездки на остров и дальше остаются безопасными, даже несмотря на то, что извержение Этны продолжается. Большинство местных гостиниц и других туристических объектов открыты и работают в обычном режиме.

При этом туристам следует иметь в виду, что на Сицилии продолжается период сильной жары и наблюдается засуха. Поэтому нужно позаботиться о своей безопасности – во время посещения острова пить много воды, оставаться в тени в самые жаркие часы дня и обращаться к врачу, если вы плохо себя чувствуете.

Чем особен вулкан Этна

Гора Этна расположена на восточном побережье итальянского острова Сицилия. Она является наиболее активным действующим вулканом Европы, и в последние пять лет ученые отмечают, что она переживает период особой активности.

Впрочем, несмотря на частые извержения Этны, лава не достигает окрестных городов. Поэтому гора пока не представляет опасности, а наоборот – является дополнительной приманкой для туристов.

Вулкан имеет более 200 кратеров, и когда один из них извергается, вулканический пепел оседает в городе Катания и его окрестностях, а также на многих окрестных городах и селах. Это создает неудобства для местных жителей, но обычно не является проблемой для туристов. Даже во время извержения существует множество пешеходных троп и троп, которые по-прежнему безопасны, хотя по закону на склоны Этны нужно подниматься в сопровождении квалифицированного местного горного гида.

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