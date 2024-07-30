Начнется новая эра: август станет очень успешным для трех знаков зодиака

С астрологической точки зрения август этого года будет довольно сложным месяцем, ведь большинство времени будоражащий Меркурий проведет в ретрограде. Но это не значит, что следует готовиться только к плохому.

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Астрологи прогнозируют, что у представителей трех знаков зодиака все будет настолько хорошо, что в их жизни начнется настоящая белая полоса. Вселенная будет благосклонна к ним и поможет полнее раскрыть собственный потенциал, даже если для этого придется пройти через определенные трудности. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кому в августе по-настоящему повезет.

Лев

В июле все в вашей жизни кипело, а проблемы валились одна за другой. Ваша карьера и романтическая жизнь могли пострадать или кардинально измениться в этот период, принеся неожиданные изменения и сюрпризы.

Когда 4 августа в вашем созвездии взойдет новолуние, вы получите заряд энергии, который позволит со всем разобраться. Для вас это означает широкие возможности для начала новых проектов и налаживания любых отношений, которые пошли не так. Вы сможете восстановить связь с собой и снова увидеть свою ценность. Как только ретроградный Меркурий вернется в ваш знак 14 числа, у вас появится больше возможностей для социальной жизни и карьерных устремлений. Вы можете почувствовать, что возвращаетесь на верный путь, очарованные своей работой и людьми, которых вы приветствуете в своей жизни.

Пора восстановиться и смотреть вперед настанет в момент полнолуния 19 августа. Вы сможете избавиться от людей, которые являются для вас обузой, и лучше увидеть ценность тех, кто помогает вам сформировать себя. К концу месяца настанет идеальный момент, чтобы начать новое дело или запустить проект, о котором вы давно мечтали.

Водолей

Ваш июль напоминал вихрь, и кое-что в вашей жизни он таки сломал. Но в августе вы можете собрать обломки и пересобрать себя заново. Луна усилит вашу энергию общения и выделит типы дружеских отношений, которые вы хотите развивать в будущем.

Начните август с общения и новых знакомств. Это также может быть хорошим моментом, чтобы помочь вам установить прочные связи в вашем существующем сообществе. У одиноких Водолеев появятся возможности встретить романтических партнеров, которые помогут им лучше раскрыться эмоционально. Переход Меркурия в ретроград 5 августа поможет пробудить вашу творческую сторону. Ожидайте вдохновения. Общайтесь с людьми, которые помогут вам достичь ваших целей. Это будет идеальное время, чтобы просить о поддержке.

Во второй половине месяца усилится ваша дипломатичность. Используйте это, чтобы исправить отношения в вашей жизни, которые пошли не так. Месяц завершится удачным моментом, чтобы создавать надежные планы по достижению своих мечтаний.

Овен

В вашей жизни идет период трансформации отношений. Астрологическая ситуация подталкивает вас к встрече с ранами, которые вы, возможно, получили еще в детстве. Весь прошлый год был полон для вас опытом и значимыми уроками, которые были посланы, чтобы способствовать вашей эволюции. Но август наконец-то приносит шквал перемен к лучшему, особенно в романтической и творческой жизни.

Это будет прекрасное время, чтобы направить свою энергию на развитие креативности. С ретроградным Меркурием в Деве, начинающемся 5 числа, вы можете увидеть, как изменить свои привычки, чтобы быстрее продвигаться вперед в учебе, карьере или хобби.

Полнолуние 19 августа поможет вам расставить приоритеты в своих целях, и вы наконец-то сможете получить похвалу за свою тяжелую работу. Празднуйте все свои победы. Возвращайте в свою жизнь старых друзей – эта дружба воссияет для вас по-новому. В конце августа для вас начнется период любовного волнения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам зодиака август принесет кардинальные изменения.

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