Наименее посещаемые места Европы, которые на самом деле являются жемчужинами для туристов: варианты для отпуска

Европа всегда являлась популярным направлением для путешественников со всего мира. Большинство туристов рассматривают в первую очередь популярные места, например Париж, Рим, Лондон и т.д., но не стоит на них останавливаться.

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На этом континенте есть малоизвестные, но не менее увлекательные города, где нет толп туристов. Учитывая данные Всемирной туристической организации ООН, euronews составил список некоторых из них, которые могут предложить незабываемые впечатления

Сан-Марино

Эту страну, которая со всех сторон окружена Италией, часто не замечают туристы. С площадью чуть более 60 квадратных километров, это третья самая маленькая территория в Европе и пятая самая маленькая в мире. Тем не менее, Сан-Марино может похвастаться исключительной архитектурой и потрясающими видами на горы. Ежегодно это микрогосударство посещает около 60 000 туристов, что делает его наименее посещаемым местом на континенте.

Одной из главных достопримечательностей Сан-Марино являются три башни, которые датируются XI веком и расположены на вершинах Монте-Титано. Эти похожие на замки цитадели являются символами государства и изображены на его флаге и гербе.

Лихтенштейн

Лихтенштейн, зажатый между Австрией и Швейцарией, является еще одной малоизвестной жемчужиной Европы. С площадью всего 160 квадратных километров и населением менее 40 000 человек, эта страна предлагает настоящую сказку в самом сердце Альп без толп туристов. Ежегодно Лихтенштейн посещает около 69 тысяч иностранцев.

Это княжество славится своими средневековыми замками, причудливыми альпийскими шале и живописными деревнями. Зимой Лихтенштейн предлагает малолюдные горнолыжные курорты с лучшими склонами, а летом – бесконечные пешеходные тропы.

Молдова

Молдова, находящаяся между Украиной и Румынией, может предложить уникальные туристические возможности. Это официально менее посещаемая страна в Европе, которая принимает всего 121 000 туристов в год. Несмотря на это, Молдова - настоящая жемчужина для тех, кто ищет новые и неизвестные места для путешествий.

Эта страна славится своими виноградниками и винодельнями, которые все больше получают международное признание за высокое качество. Кроме того, Молдова предлагает богатую историю, города с уникальной архитектурой и вкусной балкано-славянской кухней. Посетители также могут насладиться живописными пейзажами и достопримечательностями, такими как Монастырь Курчи в Оргее.

Монако

Княжество Монако, расположенное на побережье Средиземного моря, является настоящим магнитом для любителей роскоши. Несмотря на свои небольшие размеры – всего 1,98 квадратных километров, его население составляет около 37 000 жителей, что означает, что это самая густонаселенная страна в мире.

Это место известно своей богатой атмосферой и роскошным образом жизни. Посетители могут насладиться прогулками по старому городу, посетить величественные здания, такие как Дворец принца, и отдохнуть на знаменитом пляже Ларвотто. Несмотря на высокие цены, Монако можно посетить с ограниченным бюджетом, избегая казино и ресторанов, отмеченных звездами Мишлена.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина, расположенная на Балканском полуострове, являются страной с богатой историей и культурой. После гражданской войны в 1990-х годах она была мало посещаема туристами, но сейчас становится все популярнее. Ежегодно Боснию и Герцеговину посещает около 529 тысяч туристов.

Столица страны, Сараево, идеально подходит для любителей истории. Здесь произошло убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году, что явилось одной из главных причин Первой мировой войны. Тоннель надежды, который использовался во время гражданской войны, является трогательной данью памяти в прошлом, а Мостар, расположенный ближе к хорватской границе, известен своим уникальным Старым мостом и средневековой атмосферой.

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