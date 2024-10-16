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Найдите как можно быстрее все отличия: головоломка на внимательность

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
48
Найдите как можно быстрее все отличия: головоломка на внимательность

Осеннее похолодание мало кому поднимает настроение. Не исключение и герой этой головоломки на поиск отличий.

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OBOZ.UA публикует изображение, в котором игроку нужно найти три отличия. Сможете ли вы справиться с этой задачей за отведенные на это 24 секунды?

Это динамичная визуальная задача проверит ваши навыки наблюдательности. Все, что вам нужно сделать это сравнить две почти идентичные части изображения и обнаружить, в каких местах его детали отличаются.

Найдите как можно быстрее все отличия: головоломка на внимательность

Итак, вы видите перед собой мужчину в деловой одежде, которому приходится убирать листья, ведь наступила осень и они осыпаются на дорожку. Герой головоломки в обоих случаях одинаково недоволен такой задачей. Это можно сказать с уверенностью. Но все же на разных половинах головоломки не все абсолютно идентично.

Каждый элемент в этой головоломке имеет значение от положения объектов до мельчайших цветовых вариаций. Ее решение требует не только скорости, но и точности и внимания к деталям. Бросьте себе вызов и попытайтесь справиться за 24 секунды.

Но, если не получится, не торопитесь сдаваться. Такое время могут показать только 1% людей, у которых внимательность к мелочам развита максимально. Если вы только на пути к совершенству, может потребоваться больше времени. Поэтому продолжайте искать, пока не справитесь с головоломкой самостоятельно.

Для тех, у кого не получается или кто хочет проверить себя, мы публикуем также ответ на эту задачу. На рисунке ниже все отличия отмечены кружочками.

Найдите как можно быстрее все отличия: головоломка на внимательность

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, на которой только гении могут найти три ошибки.

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