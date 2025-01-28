Найдите роботов среди людей: интересная головоломка
Иногда многие любят попугать себя размышлениями на тему, как изменится мир, когда роботов станет трудно отличить от людей. Что ж, потренироваться отличать их друг от друга можно прямо сейчас с помощью головоломки.
На картинке, которую публикует OBOZ.UA, изображена летняя вечеринка под открытым небом. Люди отдыхают, общаются и готовят барбекю. Но между ними скрылись два робота. Ваша задача – вычислить их за 5 секунд.
Посмотрите на изображение и подумайте, что именно на нем вызывает у вас подозрения. Если успеете прийти к правильным выводам за отведенное время, можете гордиться своим высоким коэффициентом интеллекта (IQ).
Подобные задачи хорошо проверяют наши умственные способности, такие как навыки логического рассуждения, распознавания образов, сила памяти и аналитическое мышление. Регулярное решение головоломок повышает остроту мышления и развивает навыки нестандартного решения проблем.
Итак попытайтесь победить время и назвать, кто на этой картинке является роботами, до того, как таймер просигнализирует, что 5 секунд истекли. Если время уже прошло, а вы все еще не готовы дать ответ, не сдавайтесь – важнее самостоятельно сделать выводы, чем уложиться в отведенное для задания время.
В любом случае, когда будете готовы, сверьте ответ с подсказкой. Ее мы разместили ниже. На ней отмечены пожилая дама и женщина со смартфоном в левой части картинки. У пожилой дамы какие-то проблемы с электроникой, поэтому из ее головы идет дым, а женщина заряжает свой гаджет прямо от собственной шеи.
Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную головоломку, где нужно было среди мастеров найти одного левшу.
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