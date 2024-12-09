Нашумевшая гарнитура Apple Vision Pro будет иметь сверхсовременный модем: детали

Новинка Apple Vision Pro будет иметь специально разработан модемный чип. Apple планирует совершенствовать дизайн и распространять технологию на другие устройства. Чип также дебютирует в моделях iPhone SE 2025, iPad и iPhone 17 Air.

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В отчете о планах по своему внутреннему модему Apple обсуждает поддержку сотовой связи для будущих моделей Vision Pro. Детали рассказало издание MacRumors.

По словам Марка Гурмана, обозревателя из Bloomberg, первая версия модемного чипа будет иметь медленнее подключение до 6 ГГц 5G, но модель второго поколения будет поддерживать более высокие скорости mmWave 5G.

Версия третьего поколения в 2027 году может даже быть лучше, чем технология Qualcomm. Первый чип 5G от Apple вряд ли будет использоваться в гарнитуре Vision Pro, но версии второго или третьего поколения могут быть интегрированы в Vision Pro, а также в будущие Mac.

В будущем Apple также может добавить свой специальный модемный чип к очкам дополненной реальности, но до выхода этого продукта придется подождать несколько лет.

Конечной целью Apple является постепенный отказ от модемных микросхем Qualcomm 5G и их замена собственными модемными микросхемами. Испытать модемную технологию Apple планирует для начала на меньших объемах и на более дешевых продуктах.

Первая версия модемного чипа более интегрирована с другими компонентами, разработанными Apple. По качеству она будет уступать 5G Qualcomm. Модемные микросхемы Apple, которые появятся в 2026 и 2027 годах, будут более качественными.

Эксперты говорят, что в итоге компания сможет объединить серии A и M со своими модемными микросхемами – это приведет к разработке единого компонента, который будет интегрирован во все гаджеты Apple.

Пока известно, что второе поколение гарнитуры Vision Pro вероятно появится уже в 2025 году.

В сети ходят слухи, что Apple разрабатывает более дешевую версию Vision Pro, которая будет иметь более доступные компоненты.

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