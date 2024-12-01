Настоящая сказка наяву: названы городки в Европе, которые должен посетить каждый турист

Рождество в Европе дарит особую атмосферу ожидания чуда. Города заранее начинают готовиться к празднику, уже в начале декабря сияя невероятными праздничными декорациями.

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В сети обнародовали рейтинг лучших направлений, которые стоит посетить в канун Рождества. Зимой здесь царит настоящая атмосфера сказки.

Галльштатт, Австрия

Галльштатт – небольшой городок в Верхней Австрии, входящий в состав округа Гмунден. Расположен городок в труднодоступной альпийской местности на Галльштаттском озере. И несмотря на это, Галльштатт привлекает туристов живописной природой, независимо от времени года.

Гальштат считается самой красивой деревней в Австрии, а смотровая площадка на Госаумюльштрассе – одним из самых популярных мест для фотосъемки в Европе. На побережье озера стоят старинные дома с деревянными балконами и знаменитая церковная башня.

Кольмар, Франция

Кольмар – город и муниципалитет во Франции, в регионе Гранд-Эст, административный центр департамента Верхний Рейн, расположенный в 380 км восточнее Парижа и 65 км юго-западнее Страсбурга.

Кольмар считают настоящей столицей рождественских ярмарок. Город также известен своим климатом – его считают самым сухим во Франции. Именно поэтому здесь распространена виноградарско-винодельческая отрасль, а Кольмар славится своими винами.

Город является центром фестивалей. Здесь проводятся Праздники эльзасских вин, Джазовый фестиваль, Кольмарский кинофестиваль и т.д.

Идштайн, Германия

Идштайн – город в Германии, расположенный на федеральной земле Гессен и подчиненный административному округу Дармштадт. Город подарит ощущение рождественской сказки благодаря средневековому замку Идштайн. Праздничный период олицетворяет сочетание истории и современности, древних традиций и современных иллюминаций.

Сен-Поль-де-Ванс, Франция

Сен-Поль-де-Ванс находится в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег, в департаменте Приморские Альпы. Этот вариант для зимних каникул лучше подойдет тем, кто хочет отойти от традиционного празднования Рождества и хочет погрузиться в атмосферу творчества. Сен-Поль-де-Ванс – приют для художников и художников, которые ищут вдохновение в истории, тихих уютных улочках и гармонии с природой.

Ростоке, Хорватия

Растоке – небольшое поселение в Хорватии, в Карловацкой жупании в составе города Слунь. Уникальный ландшафт создала река, которая, хотя и имеет длину всего 6,5 километра, но образовала один из самых впечатляющих пейзажей в Хорватии. Здесь есть 23 водопада и множество порогов.

Растоке находится в 30 километрах от всемирно известного национального парка. Геологический состав водопадов идентичен геологическому составу известных Плитвицких озер – это касается также растительности и типичных карстовых явлений, таких как отложение туфа или грунтовые воды.

Растоке – это милые деревянные домики и невероятные водопады по всему городу. Рождественские декорации делают это место действительно похожим на сказку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о крупнейших рождественских ярмарках Европы.

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